Plaza de Mayo: masivo acto de organizaciones sociales

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, fue uno de los oradores en el acto central y sostuvo: “La Marcha Federal movilizó a decenas de miles de trabajadores y reunió reclamos en todo el país, y concentró los problemas que tiene la clase obrera, que tienen una situación de precarización enorme. Hoy estuvieron presentes varios sindicatos combativos, organizaciones estudiantiles para acompañar esta enorme movilización. Le exigimos a las centrales obreras a la CGT y a las CTAs, que no tienen ningún mandato para seguir apoyando a este gobierno ajustador, un paro nacional contra el ajuste. Se lo exigimos y lo vamos a construir desde mañana mismo".

Y agregó: "Nuestras preguntas al gobierno y que traemos a Plaza de Mayo son claras: ¿por qué están cerrados los programas sociales?, ¿cuándo empieza el trabajo? Sin trabajo genuino, que respete los derechos de los trabajadores, el salario acorde al costo de vida, no hay salida a la pobreza. No es que no hay dónde generar trabajo, el problema es que los recursos del país están sometidos al control del FMI que cogobierna el país”.

Embed

La marcha de los manifestantes hacia la Plaza de Mayo provocó cortes en el tránsito vehicular en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires donde se habían concentrado, como Avenida 9 de Julio y Diagonal Norte y Avenida 9 de Julio y Diagonal Sur, aunque no se vieron afectados los carriles del Metrobús.

En ese marco, diversos grupos de manifestantes se habían concentrado a la mañana en las cercanías de las estaciones ferroviarias de Retiro, Plaza Miserere y Constitución y desde allí marcharon hacia el microcentro porteño.

También ingresaron a la ciudad con vehículos, transporte público y colectivos desde los accesos sur y oeste, como Puente Pueyrredón y Liniers, respectivamente.

Celeste Fierro, dirigente nacional del MST-FIT Unidad, quien también participó del acto de cierre y declaró: “La Marcha Federal llegó con toda la fuerza al corazón político y llenó Plaza de Mayo contra la pobreza, por aumento de salario, jubilaciones y trabajo genuino. Acá se encuentran trabajadores ocupados y desocupados, porque la batalla es una sola: es contra las políticas de ajuste del gobierno de Fernández y el FMI que quieren que la crisis la paguemos las y los de abajo. Ni los que gobiernan ni la derecha reaccionaria quieren tocar los intereses de los que más tienen para acabar con la pobreza y miseria, solo quieren criminalizar a los que menos tienen. Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad estamos acompañando porque hay que unir la lucha social con la lucha política para fortalecer la alternativa que lucha realmente por nuestros derechos. Una alternativa por izquierda y socialista hecha por y para las y los trabajadores".

Embed

Otras de las voces que se hicieron escuchar durante la joranda de lucha fue la de Néstor Pitrola quien dijo: “La masividad de la Marcha Federal con el reclamo por trabajo y salario, contra el hambre y la pobreza puso en Plaza de Mayo las reivindicaciones más sentidas de todo el pueblo trabajador. Ocupó el lugar que dejan vacante las centrales obreras, tanto la CGT como las CTAs, integradas al gobierno de Alberto Fernández. Y es un incentivo para todas las luchas de los trabajadores".

"Por su masividad y porque pone en agenda reclamos que a esta altura son incuestionables, pone a la orden del día la necesidad de un paro nacional y de un plan de lucha, convocado por un congreso de delegados mandatados de todos los sindicatos, centrales y organizaciones de desocupados. Los trabajadores deben intervenir en defensa de nuestros intereses en la crisis nacional, porque son los únicos capaces de frenar el ajuste del FMI, el gobierno y la oposición patronal”, añadió.

En tanto, el legislador porteño y referente del Partido Obrero, Gabriel Solano, manifestó: “El gobierno de la `guerra a la inflación` tendrá hoy nuevamente el anuncio de cifras que marcaran un nuevo récord. Sucede que vía inflación recauda para cumplir las metas del FMI, que, de hecho, viene esta misma semana a `revisar los números`. Ello redundará en una profundización del ajuste. Y esta crisis económica está en la base de la crisis del frente oficialista. Cristina Fernández pretende no hacerse cargo, pero es también responsable. El kirchnerismo sigue en sus cargos y deja pasar el ajuste. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad convocamos y participamos de la Marcha Federal. Somos los únicos que defendemos los derechos de los trabajadores y luchamos por derrotar el pacto con el FMI, que descarga la crisis sobre la población trabajadora”.

Mientras que Romina Del Plá agregó: “El oficialismo, a quien la lucha del movimiento piquetero lo obligó a referirse a la crisis social, habla de medidas y presenta proyectos que no resuelvan ni de cerca el hambre y la pobreza en la que está sumida la población trabajadora argentina. El ingreso básico universal, una suerte de IFE permanente, son testimoniales y van en la línea de políticas fondomonetaristas que son de mantenimiento de la pobreza con una asistencia estatal ni de subsistencia. Pero ni el Congreso, ni el gobierno, ni la oposición se orientan en resolver la pobreza sino en quién es mejor alumno del FMI. El trabajo genuino, el salario igual a la canasta familiar, los derechos laborales para sacar a la población de la pobreza son incompatibles con el programa fondomonetarista. Los trabajadores tenemos que luchar contra el pacto con el FMI en defensa de nuestros derechos y por una salida propia a la crisis nacional”.

Las organizaciones de sociales y de izquierda que participaron

Algunas de las organizaciones que participan de la movilización son el Polo Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos Barrios de Pie, CUBA-MTR, Movimiento Teresa Rodríguez 12 de abril (MTR), el Movimiento Sin Trabajo (MST-Teresa Vive), el Frente Popular Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

FSkfLxIWIAEEooa.png Plaza de Mayo: masivo acoto de organizaciones sociales y de izquierda.

Las caravanas hacia Plaza de Mayo con los manifestantes partieron el martes último desde cuatro puntos: NOA (La Quiaca, Jujuy; San Salvador; Salta; Tucumán; Catamarca; Santiago del Estero y La Rioja); NEA: (Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Entre Ríos); Cuyo (San Luis, San Juan y Mendoza); Neuquén y la Patagonia (Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro).