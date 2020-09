Humor Polìtico pudo acceder a parte del guión de "Policías en Acción - La Película" que, basado en el éxito del programa homónimo de Canal 13, generó una mega producción para el cine y Netflix que comenzó a rodarse en los principales municipios de conurbano bonaerense y que pese a la enorme promoción y difusión de escenas en todos los medios y redes quedó inconclusa. Fuentes de la industria de contenidos indicaron que el final de la superproducción nacional estará a cargo de El Dentista Séptimo Arte, La Yegua Realizaciones y Rambo Imágenes. También indicaron que cambiaron los guionistas y que el filme tendrá un desenlace inesperado en el que a los buenos del comienzo se les caerá la careta y terminarán presos.

Humor Político transcribe algunas de esas escenas y un avance de las nuevas tomas guionadas por los nuevos productores de la "Policías en Acción". Uno de los realizadores comentó: "no descartamos asociar a productores de Estados Unidos. Preferimos el cine criollo, pero ellos saben cómo hacer más espectacular un filme y cómo venderlo al mundo".

Escena Número 28 - En algún lugar de Ezeiza-

Amplio living decorado con lujo pero sin gusto....Ni malo, ni bueno. Simplemente inexistente criterio estético. Como casi siempre ocurre con quienes decoran con mucha plata mal habida.

Cuatro señores sesentones vestidos con pulcritud pero con falta de clase. Obviamente, manicura al día. Con "calcio" (brillo) en las uñas. Café, agua mineral y whisky (del más caro). Dos LCD grandes conectados a señales de noticias.

Irrumpe en escena un señor gordo, bigotudo y extrovertido.Y dispara (sì dispara, porque su discurso es una balacera):"la operación fue un éxito. Los muchachos están en todos los medios y en las redes...¡y la gente los apoya!"

El gordo se refiere a los miles de policías de baja graduación que ganaron las calles de la provincia y la casa de Gobierno de La Plata, el ministerio de Seguridad provincial, las delegaciones de la fuerza y hasta la Quinta de Olivos (una locación mal elegida).

Escena Número 12 - Puente 12 (La Matanza)

Suboficial excedido de peso y bigotudo mira a cámara y dice:

"Este movimiento no solo es para lograr un aumento salarial del 56 por ciento, y del valor de la hora CORE, que está a 50 pesos y que no alcanza ni para comprar un alfajor. Es por mejores condiciones de trabajo. Para que nos den los elementos de seguridad que nos faltan: chalecos, barbijos, guantes, alcohol en gel. Y por todos los compañeros que arriesgan la vida, a los que matan como a perros".

Se intentó vender PNT (Publicidad No Tradicional) al dueño de Guaymallén, pero no quiso entrar. Dijo que con 50 pesos se compran por lo menos tres alfajores de la marca. Además, aclaró que él se hace el loco, pero no es loco.

Escena Número 14 - Hogar de clase media baja - Cocina -

Esposa del soboficial excedido de peso y bigotudo mira a la vecina que la acompaña y dice:

"Sabía que mi gordo iba a hacer algo importante....Sus jefes actuales no lo valoran, pero los anteriores sì. Ellos lo apoyan en esta patriada".

Vecina mira a cámara. Asiente con la cabeza y dice: "Decile que tenga cuidado... ¿No será que sus jefes anteriores lo están usando?".

Escena Número 13 - Comisaría del GBA - grupo de oficiales reunidos.

Comisario mantiene conversación con alguien importante por celular y dice: "Si señor, comprendido. Ejecutamos la orden" . Corta. Mira a un subalterno y le ordena: "Decìle a Gauna que vaya ya con los muchachos a Olivos. Que lleve batucada y todo. Meta quilombo". Subalterno pregunta: ¿Señor, está seguro? Mire que es la quinta presidencial". El comisario responde: "Si. Hacelo ya mismo. No seas boludo. Son todos unos cagones".

Escena Número 32

Gordo bigotudo al celular: "No sean boludos....Los tenemos agarrados de las bolas...Están cagados de miedo...Vamos a poner a nuestro hombre y va a volver todo al orden natural de la fuerza". En el living de la casa de Ezeiza de la escena número 28 escuchan en altavoz los cuatro sesentones. Uno de ellos mira a los otros tres, dirige su voz al celular y responde: "Como vos digas....Sos el político de la organización".......Corta y queda con cara de preocupado. De fondo se ven imágenes del noticiero de TV...Se escucha que todos los partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales repudian el sitio policial de la Quinta Presidencial de Olivos.

Escena Número 57 y sucesivas Usar las locaciones correspondientes: Olivos, La Plata, Ministerio de Seguridad de la Provincia

El Presidente repudia la agresión. El Ministro de Seguridad queda firme en el cargo. Se anuncia un aumento importante de salarios para la policía provincial. Los muchachos vuelven al trabajo y a sus casas.

Escenas sin número a cargo de los nuevos productores

Fuentes de la nueva producción de "Policías en acción, la película", prefirieron no revelar el final del filme, pero aseguraron que será imprevisto y espectacular. "A la hora de producir El Dentista, La Yegua y Rambo no miden costos", sentenciaron. "Es más -agregaron- como queremos que lleve un mensaje a todas las audiencias el final será aleccionador".

Habrá que esperar al estreno en Netflix o, al menos, el trailer.