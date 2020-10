Prat Gay enterró a Macri: No hay expresidentes que hayan perdido una elección y vuelvan a ganar

El ex ministro de Hacienda y Finanzas se refirió a las posibilidades de que Mauricio Macri pueda ser reelecto en el futuro y fue terminante: "Creo que hay que escucharlo, pero también creo que hay que mirar para adelante. No hay casos en Argentina de ex presidentes que perdieron las elecciones y que después vuelvan a ser electos", sentenció.