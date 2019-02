Presentaron un nuevo pedido de juicio político contra el juez Luis Rodríguez

El titular del Colegio de Abogados, Guillermo Lipera, reclamó que el Consejo de la Magistratura le dé continuidad a la auditoría sobre la que la anterior composición del cuerpo venía trabajando. "No queremos hacer caza de brujas sino que haya transparencia y que los ciudadano duerman tranquilos", aseveró Lipera a radio La Red y Continental.

Precisó, además, que para la entidad la actuación de Rodríguez en dos causas -la que investiga a los herederos del fallecido ex secretario presidencial Daniel Muñoz y la que investiga la evolución patrimonial de Carlos Liuzzi, ex subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia durante la gestión kirchnerista- “es suficiente como causal de destitución” del magistrado.

En ese sentido agregó: "Para nosotros la justicia federal está en deuda con la República hace muchos años. Hay jueces que, por acción u omisión, han sido funcionales a la corrupción que hubo en Argentina y a la impunidad".

Por su parte, al ser consultado sobre las denuncias que pesa por presunta extorsión sobre el fiscal Carlos Stornelli dijo que "no la toma en serio" por el entorno en el que viene. “No me manejo con denuncias sin elementos objetivos. Por los comentarios en el radiopasillo yo sé quién es bueno y quién es malo. No lo puedo tomar en serio esto de Stornelli”, aseveró Lipera.