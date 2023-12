Procesaron con prisión preventiva al hombre que le tiró la botella a Milei

La justicia indicó que se considera a Mercanzini como “en principio, autor penalmente responsable del delito de lesiones dolosas en grado de tentativa cometidas contra el Sr. Presidente de la Nación, doctor JAVIER GERARDO MILEI y contra KARINA MILEI y lesiones leves dolosas calificadas por haber sido cometidas contra un miembro de las fuerzas de seguridad policiales, las cuales concurren de manera ideal entre sí (de conformidad con lo normado en los artículos 42, 45, 54, 89 y 92 en función del 80 inc. 8 del CP. y artículo 306 del CPPN.)”.

BOTELLAZO DOS.mp4 La secuencia completa del botellazo a Javier Milei y su hermana Karina en el acto de asunción, el 10 de diciembre pasado.

Además, Lijo decidió convertir en prisión preventiva la detención de Mercanzini. Al mismo tiempo se trabó embargo sobre los bienes y/o dinero respecto del acusado hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($500.000).

Mercanzini, que fue funcionario de Cultura de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), también fue procesado por las agresiones que sufrió el Subcomisario Guillermo Armentano. “El perjuicio producido se ve acreditado a traves de los videos incorporados que muestran el impacto, las declaraciones testimoniales y los informes medicos que dan cuenta de la lesion traumatica contuso cortante en la corporalidad de Armentano”, explica la resolución.

El hecho ocurrió el domingo 10, cuando el Presidente viajaba junto a su hermana desde el Congreso hacia la Casa Rosada tras haber asumido el cargo. Horas después, el video de la agresión se viralizó en las redes y la Policía Federal decidió hacer la denuncia en los tribunales de Comodoro Py.

Cuando tuvo que declarar, Mercanzini contó que consumía drogas desde los 13 años. También dijo que fue abusado siendo menor y que vivió una relación tóxica con la madre de sus hijas, en donde terminó denunciado y condenado. Por sus problemas, perdió su empleo y viajó a la Capital Federal, donde consiguió trabajos temporarios. Terminó acusado por un incidente en un parador de indigentes en Parque Chacabuco, en donde le colocaron una tobillera electrónica. Como no tenía donde enchufarla, todo terminó complicándose. Volvió a ser demorado varias veces.

Sobre la agresión, trató de pedir disculpas pero ya era tarde: “Quiero pedirle disculpas al Presidente y a su hermana. No quise lastimar a nadie, no tuve ninguna intención de hacerlo. Yo no tengo militancia política, las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos me las saqué de cholulo, ni me conocen ellos a mí”.

Mercanzini había sido detenido dos días después de la agresión en la puerta de los estudios de Crónica TV en San Telmo, luego de un llamado anónimo que había alertado a las autoridades.

Cuando declaró ante el juez Lijo, aseguró que estaba arrepentido y explicó que estaba borracho al momento de arrojar la botella. “Me arrepiento. Nunca hice una cosa así. No quise atentar contra el Presidente”, dijo.

También aseguró que tras el episodio fue abordado por militantes libertarios que lo golpearon y le robaron la mochila. Terminó en un hospital atendiéndose el corte en la frente. Después, como estaba en situación de calle, se enteró de que lo buscaban y fue detenido con la misma ropa con la que concretó el ataque.