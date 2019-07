¿Qué dijo Luis Novaresio sobre las disculpas de Cristina Kirchner?

Lo que para Cristina fue un acto más de campaña en la modalidad que ha adoptado para estas elecciones, para el periodista fue un golpe fulminante, o quizá la oportunidad para sacar a relucir sus credenciales de entrevistador “correcto”, tanto que en esa ocasión, en plena campaña electoral del 2017, le llovieron críticas de “blando”.

Por otra parte, la presión mediática fue tal que la candidata a la vicepresidencia por el Frente de Todos debió a salir a hacer públicas sus disculpas a través de la red social Twitter. “Acabo de leer el twitt de Luis Novaresio en el que considera que le hice una imputación de cuasi torturador al referirme a la entrevista que me efectuara en la campaña electoral 2017. Quiero decirle que como surge claramente de la exposición y el contexto en que lo dije, lo hice en un sentido obviamente metafórico y para que pudiera entenderse claramente la diferencia en la forma de entrevistar a los candidatos del gobierno y a los candidatos de la oposición”,escribió.

Lo cierto es que este domingo, al inicio de su ciclo televisivo, Debo Decir (América TV), Novaresio soportó los pinchazos de Majul –con quien realizaba el “pase”- para que no se ensañara con la exmandataria, y puso por delante su profesionalismo. "Es una actitud que corresponde", dijo, en referencia a las disculpas.

Novaresio se refirió no sólo a las disculpas sino a la aparente falta de memoria de la actual senadora nacional que luego de la entrevista en la que durante dos horas repasaron todos los temas “urticantes” de campaña (la muerte de Alberto Nisman, el pacto con Irán, la causa AMIA, su patrimonio, los bolsos de José López, las causas de corrupción que afronta, su gobierno y el de Mauricio Macri, etc) la difundió a través de sus redes sociales, agradeciendo al medio y en especial al periodista.

"Me sentí muy incómodo. No voy a hacer un análisis pero estoy convencido que cuando hay una entrevista se debe entrevistar, la entrevista es un interrogatorio definitivamente, pero se hizo con el mayor de los respetos, como se hizo la semana pasada con María Eugenia Vidal. Era una entrevista en el género entrevista, preguntar y repreguntar ante una no respuesta. La repasé este fin de semana, fueron dos horas y tocamos esencialmente 22 temas", ", se defendió al aire Novaresio.

"Para los que tenemos unos cuantos años, y particularmente para la doctora Kirchner que pasó la época de los 70, la luz adelante y la picana era la época de la ilegalidad. Por eso puse (en) un tweet: “me sentí un cuasi torturador en ese momento”. Me alegra mucho las disculpas, me parece que es una actitud que corresponde. La doctora Kirchner, y en general los funcionarios, se equivocan a la hora de juzgar, desde el lugar de poder, el trabajo que nosotros hacemos. Comparar una entrevista con una tortura en la época de la represión es, cuanto menos, un despropósito. Es inadmisible", agregó.

“Me alegra mucho el pedido de disculpas, creo que corresponde. Me parece exagerado decir que yo diga que acepto la disculpas porque no era a mí a quien se estaba refiriendo sino al modo de ejercer el periodismo. Pero me parece una actitud que corresponde”, dijo el también conductor de LNE.