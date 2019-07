"Lo dije en un sentido obviamente metafórico", se excusó la precandidata a vice por el Frente de Todos.

En su presentación marplatense de su libro "Sinceramente", Cristina Fernández de Kirchner dedicó un párrafo a la entrevista que durante la campaña 2017 le hizo Luis Novaresio, y contó que en esa oportunidad "me sentí interrogada. Solo faltaba que me pusieran un reflector adelante y me hicieran algo desde atrás".