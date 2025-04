Quejas del campo tras la frase de Javier Milei sobre las retenciones

“A las exportaciones tradicionales les bajamos las retenciones transitoriamente, vuelven en junio. Porque dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar, que liquide ahora porque vuelven en junio”, expresó el jefe de Estado durante una entrevista realizada este mañana por Luis Majul en El Observador.

El mandatario hizo referencia a la medida tomada por su Gobierno en enero, cuando bajó las retenciones a la soja, entre otros granos, del 33 al 26% hasta el 30 de junio próximo. En tanto, el informe técnico (Staff Report) del Fondo Monetario Internacional (FMI) conocido tras el acuerdo con el Gobierno mencionó la posibilidad de modificar los gravámenes aplicados a las exportaciones.

Tras la frase de Milei, Lucas Magnano, presidente de Coninagro, reaccionó. “Estamos sorprendidos, no esperábamos esa medida sobre las retenciones en este momento, esperamos una comunicación oficial para trabajar sobre este tema tan importante para el campo. Insistimos que el productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo”.

Javier Milei Sociedad Rural Retenciones Campo.jpg Javier Milei, durante su última visita a la muestra organizada por la Sociedad Rural.

En un tono similar, Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que el productor de escala mediana y pequeña está en plena cosecha y que va a vender el grano que necesite para poder hacer frente a todos los costos que tiene en la campaña.

“Eso es inminente, siempre es así. No es el productor agropecuario el que especula guardándose el cereal y que tenga que salir a liquidar, va a ser la venta en la medida que sea necesario para vivir y para pagar los costos”, indicó, a la vez que aseguró que seguirán insistiendo en ese camino de pedir bajar la presión fiscal.

Luego, agregó: “Así se lo hemos hecho saber no solo al ministro de Economía (por Luis Caputo) sino también al secretario de Agricultura (por Sergio Iraeta) en todas las oportunidades que hemos tenido de la necesidad de seguir en el camino de la eliminación de la presión fiscal que al productor tanto lo afecta, pero fundamentalmente en el tema de retenciones. Y así que la baja transitoria de las retenciones se convierta en definitiva".

"Seguiremos insistiendo con eso. Además, le hemos trasmitido la necesidad y la urgencia de que la baja de retenciones para el trigo se convierta en definitiva que es cuando va a arrancar la campaña de siembra. Lo que más necesita el productor para seguir produciendo es previsibilidad. Eso le daría justamente la previsión necesaria de saber las condiciones con las que va a sembrar”, cerró.

La palabra de la Sociedad Rural y de los líderes de otras organizaciones

En este escenario, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), aseguró que el Gobierno viene actuando en la línea de bajar impuestos distorsivos y en particular retenciones y en su opinión, “va continuar en ese camino”. “No es un mensaje para el campo, sino más dirigido a los exportadores. El presidente sabe que los productores no liquidamos, que nosotros entregamos nuestro producido a exportadores y acopios y demás. La liquidación del grano en realidad la hacen los exportadores. Es normal que el presidente, si tomó una resolución en enero que vence el 30 de junio, lo defienda. Después que pase lo que pase", expresó ante la consultad de La Nación.

Por su parte, Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), subrayó que “los dichos del presidente hacen acordar a otras épocas de la política que se pensaba que habían quedado atrás”. “Si bien es verdad que el presidente dijo que era transitorias, esto de la amenaza de que vendan la cosecha o les subimos los impuestos no es bueno. En el sector aspiramos a que sea permanente y que a partir del primero de julio encaremos una reducción gradual y constante de los DEX”, opinó.

Nicolás Pino Sociedad Rural Retenciones Campo.jpg Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, habló este lunes sobre las declaraciones de Javier Milei.

Patricio Kilmurray, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), afirmó que las declaraciones de Milei “no se sabe si es una medida, una propuesta o una amenaza”. “Sería muy lamentable de que las retenciones volvieran a los porcentuales anteriores, a pesar de que se sabía de que eran temporales. Por lo menos aspiramos a que se vaya haciendo una reducción progresiva, aunque sea", sumó.

Y completó: "Decir de esta manera ‘liquiden porque en junio vuelve’, por el bien de todos, ojalá que no sea así, por los productores, por el Gobierno y por las entidades. Y ojalá que no sea ninguna mala intención y que el Gobierno también empiece a pensar un poco en el sector agropecuario que es uno de los motores fundamentales de la economía y que hay que sacarle el pie de encima, ayudarlo, motivarlo, incentivarlo y no seguir con esta pesada carga impositiva que venimos teniendo desde hace mucho tiempo”, dijo Kilmurray.

Para Nicasio Tito, titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), si bien en el campo se presumía que se iba a continuar con esa baja temporal de las retenciones después del 30 de junio, la fecha de finalización es la que dijo el presidente.

“Pero, así como Milei dice esto; sin avisar te dice que se levantó el cepo, que eliminó el dólar blend y pasó de un dólar de $1.080 a $1.200. O sea que los exportadores se van a encontrar con un valor bastante interesante de aquí a junio, donde la eliminación del dólar blend le sirve muchísimo no solo al exportador sino también al productor. Es muy prematuro tomar una postura al respecto con qué lo que dijo el Milei hoy, sobre todo sabiendo que el viernes le dio una zanahoria y media al sojero”, consideró.