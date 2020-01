Quejas de farmacias por deudas en pagos del PAMI

La entidad, que agrupa a más de 6 mil farmacias prestadoras en todo el país, resaltó que ya ha iniciado "gestiones" con las autoridades de PAMI. Si bien comentó que ya "se pagó parte de la deuda a las farmacias, aún resta lo acumulado desde septiembre de 2019. Vamos a regularizar esa situación, pero PAMI no está en condiciones financieras de resolver en un mes, años de desidia y mala administración".

"Hemos cobrado el anticipo de la prestación según lo establece el convenio, pero desde hace casi 60 días no cobramos los saldos de esas mismas prestaciones, lo cual hace que las farmacias pierdan su capital de trabajo y se encuentren en graves dificultades para hacer frente a sus compromisos", señaló COFA en un comunicado.

Ante la situación, la directora ejecutiva del organismo asistencial, Luana Volnovich, dijo por Twitter que "la gestión anterior dejó a PAMI arrasado con una deuda que supera los 19.000 millones de pesos".

En una serie de duros tuits Volnovich aseguró que "queremos que los jubilados, las jubiladas y las farmacias sepan como está PAMI hoy. La gestión anterior dejó a PAMI arrasado con una deuda que supera los 19.000 millones de pesos".

"Ayer se pago parte de la deuda a las farmacias, pero aún resta lo acumulado desde septiembre de 2019. Vamos a regularizar esa situación, pero PAMI no está en condiciones financieras de resolver en un mes, años de desidia y mala administración", indicó la titular del PAMI.

"Las 12.000 farmacias prestadoras son un eslabón fundamental del sistema de salud nacional y nuestro trabajo con ellas es prioritario. Entre todos y todas vamos a poner a PAMI de pie", cerró su comunicado la funcionaria.

La entidad farmacéutica aseguró que desde el 1 de septiembre último todas las prestaciones realizadas por las farmacias a los jubilados, gran parte de ellas con cobertura al 100%, se encuentran parcialmente impagas, "lo cual es de por sí grave, pero lo es mucho más en un escenario de alta inflación que un medicamento dispensado hace cinco meses, aún no haya sido cobrado en su totalidad".

"Cuando el PAMI adeuda prestaciones en medicamentos no le adeuda a los laboratorios, porque ellos ya han cobrado por parte de las farmacias cada uno de los productos dispensados a los jubilados: le adeuda a las farmacias que reciben cotidianamente a sus pacientes y vecinos en un trato sanitario personal", se quejó la COFA.

Y añadió: "No hemos especulado en ningún momento con el cambio de Gobierno y continuamos sosteniendo la prestación aún asumiendo pérdidas. Nos resulta muy preocupante no solamente no haber cobrado ninguno de los saldos atrasados reclamados, sino que tampoco hemos recibido del PAMI un cronograma de pagos de la deuda, que permita dar previsibilidad al desarrollo de nuestra actividad".

"Requerimos a las autoridades el diseño de un programa de pago que permita salir de este grave estado", concluyó COFA.