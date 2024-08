Quién es Cecilia Hermoso, la supuesta amante de Alberto Fernández

Una de las mujeres mencionadas por Fabiola es Cecilia del Milagro Hermoso González, una mujer de 35 años que fue funcionaria del gobierno del Frente de Todos y que trabajaba como community manager.

La joven era responsable de la estrategia de redes sociales de la gestión del expresidente. Entre ellas, se encargaba de la cuenta del perro collie Dylan, el can del exmandatario.

“En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijos, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias íntimas con él, lo cual él negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas”, aseguró Fabiola en su escrito judicial.

Cecilia Hermoso comenzó a trabajar en 2017 con el exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner a sus 24 años. En aquel entonces, Alberto Fernández seguía en políticam pero no tenía un cargo en la función pública.

“Estuvo en la campaña y fue escalando posiciones. Es la única persona que tenía su clave de Twitter”, indicó un exfuncionario sobre la administradora de redes sociales.

Luego, Alberto Fernández nombró a Hermoso como directora general de Comunicación Digital, a través del decreto presidencial 147/2020 del 13 de febrero de 2020. El cargo dependía de la Subsecretaría de Comunicación y Prensa de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación.

La mujer también es una de las fundadoras de la firma Agustín Vidal Producciones, que tenía al empresario homónimo como encargado de la realización del programa “Fort Night Show”. Producían el ciclo televisivo del empresario mediático Ricardo Fort, quien murió en 2013.

"Ahora solo resta confiar en la Justicia", dijo la abogada de Fabiola Yañez

La abogada Mariana Gallego, que representa a la ex primera dama Fabiola Yañez en la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, sostuvo este martes luego de la declaración de su clienta que "sólo queda confiar en la Justicia", a la vez que abogó por "seguir los pasos procesales".

"Pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada y acompañada por toda la prensa, la gente, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Fiscalía", sostuvo Gallego desde Madrid, España, adonde viajó especialmente para acompañar a Yañez.

La letrada indicó que la ex Primera Dama le pidió "seguir la línea de confidencialidad y no responder preguntas" periodísticas porque "para eso está la Justicia".

En declaraciones a los medios presentes, Gallego manifestó que "ahora sólo resta confiar en la Justicia y seguir los pasos procesales".

Yañez declaró este martes durante cuatro horas ante el fiscal Ramiro González en la causa por violencia de género iniciada contra Fernández.

La ex primera dama prestó declaración desde el Consulado argentino en Madrid, ciudad en la que reside actualmente, a través de la plataforma Zoom. La comunicación de Yañez con el fiscal González inició pasadas las 10 y finalizó cerca de las 15.