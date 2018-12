Quién es Juan Carlos Marino, el senador acusado de abuso sexual

Marino comenzó su carrera política en 1983, en los albores de la democracia tras la dictadura militar. Se desempeñó como integrante de la Mesa como presidente del Comité de Miguel Riglos, localidad de donde es oriundo.

A los 28 años, en el año 1991, ingresó a la función pública como concejal. En 1995, fue electo intendente con el 53% de los votos y en 1999 fue reelecto con el 74 por ciento. Ese cargo lo ocupó hasta el 10 de diciembre de 2003, cuando asumió como senador. Renovó la banca en 2009 y 2015.

En 2007 y en 2011 fue candidato a gobernador de La Pampa por el Frente Pampeano Cívico y Social, que integran la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y otros partidos.

El senador nacional Juan Carlos Marino fue denunciado por abuso sexual

En la Cámara alta fue secretario del bloque de la UCR y también se desempeñó como vicepresidente del Senado.

También presidió la Bicameral de Administración de la Biblioteca del Congreso y actualmente es titular de la de Seguimiento y Control de los Servicios de Inteligencia.

La denuncia fue formulada por Claudia Mabel Guebel, de 51 años. La denunciante trabaja en planta permanente del Congreso desde 2001, aunque hace poco que está en la Cámara alta, ya que viene de Diputados. La mujer detalló los motivos de por qué denunció a Fiorda: "Me tomó de los dos brazos con fuerza, y me introdujo su lengua dentro de mi boca con violencia, yo intenté separarlo pero no lo logré”.