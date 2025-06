Quién es la nueva novia de Alberto Fernández

"Charló con analistas políticos y estaba con su propia custodia, que lo acompaña a todos lados, incluso para pasear a Dylan (la mascota del también abogado). Y para acompañarlo a quien Alberto estaría conociendo o reconociendo", sumó el columnista del programa mañanero de Horacio Caback.

"¿Tenemos algún dato de la víctima?", consultó el conductor del programa de noticias, al aire. Y el periodista respondió con la información con la que constaba: "se trata de una exfuncionaria vinculada, en algún momento, con el Pro", dijo el comunicador. "¿En serio?", preguntó Caback, con "cara de asombro". Y el panelista respondió, con firmeza: "sí...".

Se trataría de Anabella Hers Cabral, conocida en su entorno más íntimo como Cody. Hers, abogada y actual Directora General del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Poder Judicial porteño, visita con frecuencia al ex jefe de Estado en su departamento de Puerto Madero.

Nueva novia Alberto Fernández, en foto.jpg Cody es la nueva novia de Alberto Fernández. Tiene años de carrera política.

FABIOLA YAÑEZ ESTÁ EN PAREJA

"Es español y tiene 50 años… No sé si tiene dinero, pero los dientes los tiene perfectos. Tiene cara de bueno. Se dedica al rubro alimenticio. No es ni una amistad colorida ni un chongo. Es algo reciente que le dio mariposas en el estómago. Sale poco, pero lo conoció en la casa de unos amigos. Los presentaron… Yo creo que el tipo no debe tener ni internet… Estamos hablando de una persona intachable. Está bien de papeles", contó Mauricio D´Alessandro, meses atrás, sobre el nuevo amor de Fabiola.

El nuevo amor de Fabiola Yáñez.jpg El hombre que se ganó el corazón de Fabiola Yáñez, con quien la ex primera dama sale desde fines del año pasado.

Recordemos que Fabiola y Alberto se separaron en el 2023 y, meses después, se expuso públicamente los motivos de la escandalosa ruptura. Yañez denunció en la justicia y públicamente a Fernández por violencia de género y por privación ilegítima de la libertad.