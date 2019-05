El juez Ramos Padilla investiga a una supuesta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión, que tendría entre sus objetivos obtener dinero y lograr declaraciones en sede judicial de las personas extorsionadas, según surge del expediente que tramita en Dolores.

Esa causa se inició en una denuncia presentada por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien aseguró haber sido extorsionado por D°Alessio quien le reclamó dinero para que, supuestamente, el fiscal Carlos Stornelli no lo involucrara en la causa de los cuadernos de las coimas.

“La denuncia anónima que quedó radicada ante vuestro juzgado podría tratarse de una maniobra dirigida a conformar una ‘investigación de la investigación° que lleva adelante este Tribunal a mi cargo -al punto tal de que el suscripto es uno de los denunciados- resulta imposible que acepte la competencia atribuida, ya que no corresponde que sea este juez quien dilucide tal cuestión”, sostuvo Ramos Padilla en una resolución a la que accedió Télam.

La denuncia anónima estaba basada en escuchas realizadas sobre teléfonos del penal de Ezieza, en el marco de una causa en la que tramitaba el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que afirmó que como esas intervenciones telefónicas no arrojaron resultados no se elaboró ningún informe ni transcripción al respecto y se ordenó su destrucción.

Por otro lado, laa citación a la letrada Florencia Guijo es en calidad de imputada y fue fijada por el magistrado para este jueves en los Tribunales Federales de Dolores.

“Sí, yo entrené a Leonardo Fariña para que declare sobre la obra pública. “l no tenía la menor idea sobre obra pública. Parecía un chiste. Después, en la declaración y hasta en la televisión, usaba mis palabras. Yo me reía sola. El que me contrató fue un hombre que se sabía era de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el doctor Raúl Copes, un hombre originario del radicalismo que hacía años estaba en la SIDE”, declaró la abogada en una entrevista dada a Página/12 el pasado fin de semana.

Según dijo la abogada, quien aclaró que había hecho trabajos anteriores para la AFI, cobró entre 30 a 40 mil pesos y fue previo a la presentación de Fariña como “arrepentido” para declarar contra Cristina Kirchner por supuestas irregularidades en el manejo de la obra pública y su vinculación con la “ruta del dinero K”.