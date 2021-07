"(Con esta elección) se define un rumbo, en este caso esta elección define si volvemos al fracaso del macrismo o ratificamos el rumbo que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández, y a mí me parece que sería un error. Primero, convocar a que participe el ciudadano, que haga valer su voto, lo peor que puede hacer aquél que esté desencantado o decepcionado es no ir a votar", opinó el candidato a diputado nacional por el partido Vamos Con Vos.

En otro momento de la entrevista, el exministro del Interior y Transporte de Cristina Kirchner puso el foco en la educación y en el rol que juega el Estado actualmente.

"La escuela pública se viene deteriorando desde hace muchos años, entonces una de las cosas que tenemos que encontrar es el reclamo salarial con los alumnos adentro de la escuela, reinventar el sistema educativo, estamos enseñando con un sistema para el siglo pasado, garantizar conectividad... Esas son las cosas que debería trabajar el Estado, brindar servicios públicos de calidad, ese es el desafío y no resignarnos a que eso es imposible. Es absolutamente posible".

"Tenemos que tener prioridades -reflexionó Randazzo- yo digo siempre que primero en mi casa comemos, después nos vestimos y si nos sobra nos vamos de vacaciones. El Estado tiene que tener prioridades".

"Ser un PYME en la Argentina es ser un héroe porque hay una multiplicidad de problemas que a diario afronta aquél que tiene un emprendimiento, y la única forma de salir de la pobreza es generando trabajo", sostuvo, al tiempo que anticipó que una alternativa podría ser cambiar los millones de pesos que se destinan a planes sociales por incentivos a las PYMES para que den empleo, y quitarles presión impositiva.

Más adelante agregó que "los últimos 20 años hemos condenado a millones de personas a la pobreza, hay que salir de esa situación, hay que animarse, hay que tener un liderazgo fuerte y animarse a tomar decisiones y a decirlas públicamente. Basta de debatir el pasado, que Macri, que Cristina y esta famosa polarización que es absolutamente perversa".

"No sé si con buenas intenciones o no, no lo puedo calibrar, pero han llegado al mismo resultado y acentuando la división de los argentinos, y alejando las posibilidades de solución a millones de argentinos que hoy sienten una enorme resignación, a diferencia de 2001 en el que había bronca y hoy hay resignación, y eso es muy preocupante", enfatizó trazando un paralelismo con la crisis de hace dos décadas.

"La Argentina podría estar mucho mejor, con dirigentes con compromiso, con hombres y mujeres que cuando tomen una responsabilidad en el gobierno, gestionen; yo en cada lugar que tuve una responsabilidad, gestioné y he producido cambios muy importantes en la Argentina", aseguró.

"Los dos espacios expresan lo mismo: Macri con Larreta y Cristina con Alberto. A mí me importa poco cuál es el discurso, lo que me preocupa es cuál es el resultado, cuál es el horizonte que se plantea para la Argentina", y agregó en referencia al actual jefe de gobierno porteño: "Todos los días hay piquetes", "hay un cronograma del tiempo, de los servicios públicos de transporte y un cronograma de cortes. ¿Cuál es la actitud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que tiene la Policía?", preguntó Randazzo.

"¿Y usted que haría?", le repreguntaron a lo que respondió: "Los saco, por supuesto. No hay ningún país en el mundo que funcione con la anomia que tiene la Argentina, ningún país funciona así" y volvió a hacer hincapié que "hay que recuperar la racionalidad, la empatía, hay que animarse a hacer esas cosas o si no es preferible no ofrecerse como alternativa para gobernar".

"Ya nos parece normal (los piquetes), nos parece loco tener que sacar a quienes cortan todos los días... a veces pienso que yo estoy loco", sostuvo el dirigente.

Al ser consultado si había mantenido encuentros recientes con el presidente Alberto Fernández, el exfuncionario lo negó y dijo que "eso es parte de la mentira y del chantaje al que nos tienen sometidos, cuando hay alguien que tiene autonomía propia como el caso de nuestro espacio".

Y afirmó que la última vez que estuvo con Alberto fue en 2019 durante un acto de campaña en su ciudad, Chivilcoy, y que "con Cristina me reuní por última vez en 2017 y me ofreció ser primer diputado nacional, y me dijo vas a ser el próximo presidente y yo le dije que no".