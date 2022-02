Los camaristas Paola Guisado y Juan Pablo Rodríguez denegaron el planteo de "defecto legal" que había interpuesto la titular del partido PRO sobre una presunta imprecisión en el monto reclamado como resarcimiento -100 millones de pesos-, y con su resolución confirmaron lo que había resuelto en ese punto el juez de primera instancia.

La resolución, emitida este martes, impuso además las costas a la apelante -es decir, a la propia Bullrich-, por lo que en caso de perder el juicio en la demanda por daños y perjuicios tendrá que pagar además los honorarios correspondientes a este incidente, tanto los de su letrado como los del abogado del jefe de Estado, Gregorio Dalbón.

Guisado y Rodríguez consideraron "inadmisibles" los cuestionamientos esgrimidos por la exministra de Seguridad y señalaron que la procedencia de la indemnización, al igual que su monto, se definirán recién en la sentencia definitiva.

Además, los camaristas rechazaron un argumento procesal de Bullrich, que en segunda instancia aseguró que su petición inicial sobre el supuesto "defecto legal" no constituía una "excepción de previo y especial pronunciamiento" sino "una defensa de fondo" a ser valorada cuando se dicte la sentencia en la demanda por afectación del honor.

Dalbón afirmó que la resolución de la sala "I" de la Cámara Civil "ha dado la razón al juez de primera instancia en rechazar la incidencia de defecto legal planteada por Patricia Bullrich contra la demanda presentada por el Presidente de la Nación" y vaticinó que con esa determinación "el juicio va a continuar".

"La demanda no posee defecto legal alguno, y Patricia Bullrich acaba de perder las costas de la incidencia, es decir, los honorarios del abogado del Presidente, o sea mis honorarios. Yo ahora podría mandar embargarla o inhibir bienes: es una actitud lícita para un abogado que ha ganado una incidencia, pero no lo voy a hacer, más allá de que es lícito hacerlo, pero no es mi estilo. Voy a esperar el resultado final del juicio por daños y perjuicios, por daño contra el honor", se explayó.

Según Dalbón, la difamación y afectación del honor de Alberto Fernández por parte de Bullrich está "grabada" -la titular del PRO formuló declaraciones en la TV- y eso le genera "buenas expectativas" sobre el desenlace de la demanda por daños y perjuicios que tramita en el Fuero Civil.

El domingo 23 de mayo de 2021, durante su participación en el programa "La Cornisa" del canal La Nación+, conducido por Luis Majul, Bullrich dijo que el Ejecutivo pretendía ubicar un intermediario en la negociación por vacunas con la empresa estadounidense Pfizer con la intención de obtener "retornos".

Los dichos de la presidenta del PRO fueron desmentidos por Pfizer a través de un comunicado y durante una audiencia en el Congreso, mientras que tanto el Presidente como el extitular de la cartera de Salud, Ginés González García, anunciaron que iniciarían distintas acciones legales: en el caso de Fernández, resolvió promover un juicio por difamación y anunció que en caso de ganar el juicio donaría la totalidad del resarcimiento al instituto Malbrán.

En efecto, el 27 de junio de 2021, tras fracasar la audiencia de mediación, el primer mandatario presentó su demanda en la Cámara Civil.

"Yo tengo buena expectativa (sobre el resultado del juicio) porque Bullrich está grabada difamando al Presidente, difamando su honor, cuando el periodista Majul le repregunta y cuando ella contesta la repregunta. Como respuesta a eso, el Presidente decidió iniciar una demanda por daños y perjuicios por difamación. Bullrich es la presidenta del principal partido de oposición, difamar no debería ser gratuito", afirmó Dalbón en diálogo con esta agencia.

