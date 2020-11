Juan Gómez Centurión, condecorado por su valor en Malvinas, se opuso la vacuna contra la Covid-19, y le respondieron insultando la memoria de los héroes

Juan José Gómez Centurión, veterano de Malvinas y ex candidato a presidente, se opuso a la vacunación obligatoria -que no regirá en la Argentina- y calificó al gobierno de “totalitario” por una medida que no tomará Pese a que se trató de un exceso del ex-combatiente y actual dirigente político del PRO, es innegable que su actuación durante la Guerra de Malvinas fue destacada y honorable como la de inmensa mayoría de los soldados y oficiales que pelearon en las islas australes en 1982. El mayor retirado Gómez Centurión fue distinguido con la Cruz la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate, que es la más alta condecoración militar otorgada por la República Argentina.