Revocan el sobreseimiento de Cristina Kirchner en una investigación por lavado de dinero

A partir de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, el juez federal Sebastián Casanello había sobreseído a Cristina Kirchner en un fallo en el que advirtió que no quedaban acusadores y, por ende, el caso contra la expresidenta no podía seguir adelante.

Por su parte, la Cámara Federal se negó este martes, en la misma resolución, a correr a Casanello en la causa. “No observo motivos para apartarlo de la causa”, escribió el juez Mariano Llorens, que votó junto con Pablo Bertuzzi por anular el dictamen del fiscal y sostener al magistrado. El tercer integrante de la sala, Eduardo Farah, se pronunció en disidencia en lo referente al dictamen de Marijuan.

El empresario Lázaro Báez, condenado a 12 años de prisión en 2021 por lavado de dinero en el caso conocido como la "Ruta del Dinero K", volvió a Santa Cruz para cumplir con una prisión domiciliaria. La Justicia le otorgó permiso para que cumpla la condena en El Calafate luego de haber estado en una casa en el conurbano bonaerense.

La causa investigó la salida y reingreso al país de aproximadamente 55 millones de dólares de origen ilícito, vinculados principalmente con la obra pública en Santa Cruz y otros delitos económicos. El fallo determinó que Báez y sus colaboradores utilizaron una compleja red de sociedades pantalla y cuentas bancarias en el extranjero para blanquear el dinero.

Cristina a Caputo: “No hay que ser mentiroso con los números, sobre todo cuando hay tanto registro y testimonio”

Cristina Fernández de Kirchner retomó este martes el cruce con el ministro de Economía, Luis Caputo, y le sugirió no ser "mentiroso con los números" cuando "hay tanto registro y testimonio". En una publicación realizada en su cuenta de X, señaló que "los números de la deuda de la Argentina", en el año 2015, "revelaban el desendeudamiento operado en los 12 años anteriores", que habían sido bajo los dos mandatos kirchneristas.

"Sr. Ministro. Espero que hoy esté menos misógino y agresivo que ayer. ¿Vio que tenía razón? No hay que ser mentiroso con los números, sobre todo cuando hay tanto registro y testimonio. Dos más dos es cuatro", aseguró.

Para ilustrar, la exmandataria adjuntó un video donde se ve y se escucha al ex ministro de Hacienda del macrismo Nicolás Dujovne destacar el "nivel de endeudamiento que tenía el Estado, las empresas y las familias" en el país cuando terminó el mandato de Fernández de Kirchner, en diciembre del 2015.

"¿Vio que tenía razón? No hay que ser mentiroso con los números, sobre todo cuando hay tanto registro y testimonio. Dos más dos es cuatro; y los números de la deuda de la Argentina al 2015 revelaban el desendeudamiento operado en los 12 años anteriores", enfatizó. Además, sostuvo que "con el decreto" publicado este lunes de flexibilización de condiciones legales para realizar canjes en moneda extranjera el Gobierno tiene "patente de corso para reestructurar la deuda" sin pasar por el Congreso.

Por eso le pidió a Caputo "no volver a empapelar a los argentinos con títulos de deuda por montos y tasas de interés impagables, como hizo (Federico) Sturzenegger en 2001 con el megacanje que terminó en default". "Y ministro. si está fracasando otra vez (sería difícil tener un resultado diferente con las mismas políticas)... hágase cargo y no se enoje con nosotros", concluyó.

La ex presidenta y Caputo protagonizaron este lunes un tenso cruce en redes sociales que incluyó acusaciones de violencia, misoginia y de "no saber nada de economía", entre otras agresiones. El intercambio entre ambos comenzó cuando la ex mandataria cuestionó al Gobierno por el DNU de flexibilización de condiciones para canjes en moneda extranjera y se preguntó si Caputo quería "volver a incendiar el país" con la deuda como ya hiciera durante el macrismo.