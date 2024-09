De "bobo y violento" a "quedate chillando": el cruce entre Cristina Fernández de Kirchner y Luis Caputo

Todo empezó cuando Cristina Kirchner publicó un posteo titulado "Argentina bajo fuego", en el que cuestionó el DNU dictado por el gobierno de Javier Milei que le permite al Ejecutivo renegociar la deuda en pesos y dólares sin tener que pasar por el Congreso para ello.

“¿Cuál es la urgencia del DNU publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei? ¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?”, planteó la exjefa de Estado desde su cuenta de la red social X.

Cristina Kirchner también apuntó contra la administración libertaria por los incendios forestales ocurridos en Córdoba: "Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno Nacional dejó de informar el reporte diario de incendios, lo que es importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos (a los que el Presidente directamente niega). Por si eso no bastara, en el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego".

ARGENTINA BAJO FUEGO



. De los fuegos del presente.



Hace días ya que la tele nos devuelve las imágenes devastadoras de los incendios en la Provincia de Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades. Gente que pierde su proyecto de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 23, 2024

Una hora después de la publicación de ese posteo, Caputo, que se encuentra junto a Milei en Nueva York y busca renegociar el acuerdo con el FMI, salió al cruce de la expresidenta: "Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de Economía. Primero heredaste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit. Luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit”.

La réplica de Caputo no terminó ahí y continuó con dos chicanas. "Tenía razón tu marido (en alusión al expresidente Néstor Kirchner) cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más", enfatizó.

Como Ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso.



Mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo! https://t.co/kY1Xptmt7W pic.twitter.com/Yp8L0rSpVB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 23, 2024

Cristina Kirchner reaccionó tras esas palabras de Caputo: "Como Ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso”, lanzó en un nuevo mensaje. Y luego adjuntó un video e archvio de Javier Milei, con críticas al actual ministro: “Mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo!”.

El cruce llegó a su fin con un último mensaje del titular del Palacio de Hacienda, que buscó quedarse con la última palabra: “Jaja, veo que me hace caso, siga chillando nomás!!”.