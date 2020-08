En este caso, quien se refirió al tema fue el embajador argentino designado en España, Ricardo Alfonsín, quien aseguró este lunes que el encuentro "no es" un "ejercicio prudente de un derecho".

"No me parece el ejercicio prudente de un derecho. En circunstancias como estas, tenemos que extremar los cuidados. No me parece que se cumpla con esa condición en esa marcha", precisó el dirigente radical.

"No solamente está poniendo en riesgo la salud de los que asisten, sino del conjunto", que incluye también "a los médicos y enfermeras que eventualmente tengan que atender a los que se enfermen", añadió Alfonsín.

En esta misma sintonía, el embajador argentino en España opinó que con el llamado al #17A, "ponen en riesgo también la capacidad del sistema, para dar respuestas justo en un momento en el que hay que tener más cuidado que nunca".

Promovida desde las redes, la movilización opositora es apoyada por dirigentes de Juntos por el Cambio, como la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y militantes del macrismo como el actor Luis Brandoni. El punto central de la convocatoria es el Obelisco porteño y también se replicará en distintos puntos del país, a partir de las 16.