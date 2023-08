"El fundamentalismo neoliberal dice que no hay democracia si los gobiernos interfieren en la economía. Es al revés, no hay verdadera democracia si los gobiernos (en el marco de la ley y la constitución) no someten los poderes económicos a su control", analizó Alfonsín desde su cuenta de Twitter.

El dirigente señaló que si bien "tal vez todo esto suene demasiado abstracto, si ganan Milei o JxC se van a dar cuenta de cuán concreto es".

Para Alfonsín, "sobre esto deberían hacer pedagogía no sólo los políticos, también los intelectuales, pero en ambos casos hay lamentables deserciones".

Cabe destacar que meses atrás, Javier Milei vertió fuertes críticas a referentes de la política argentina y a los modelos económicos desarrollados. Sorprendió al catalogar como “fracasado hiperinflacionario de Chascomús” al expresidente, Raúl Alfonsín.

“Un tipo que nos dijo que con la democracia se come, se vive y se educa, hizo explotar la cantidad de pobres, dejó una hiperinflación, se fue como una rata del gobierno y después volvió con la orquestación de un golpe de Estado y cambió las cosas para que llegara la basura del kirchhnerismo que nos generó todo este desastre”, expresó el líder libertario en un acto en Paraná, Entre Ríos junto al precandidato a gobernador, Sebastián Etchevehere.