Javier Milei confirmó qué cargo le ofrecerá a Macri en caso de ser presidente

“Si soy Presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima. Un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, es alguien que puede abrir mercados”, comentó Milei en declaraciones radiales.

Después de haber ganado las PASO del último domingo con el 30% de los votos, Milei recordó también las últimas charlas mantenidas con el ex presidente. "Hablamos de varios temas. Pero me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mi dado el vínculo que tenemos”, comentó el candidato libertario.

Por otro lado, Milei se refirió al encuentro virtual que mantuvo el último viernes con representantes del Fondo Monetario Internacional. "Una de las cosas que dejé en claro es que los compromisos se respetan a rajatabla. El ajuste que proponemos implica ir a un resultado financiera nulo”, aseveró.

Sobre la reunión con las autoridades del organismo de crédito, el líder de La Libertad Avanza dijo que “fue muy cordial y básicamente quedamos en muy buenos términos. Acordamos que nos iban a pasar sus papeles de trabajo, significativos para estas discusiones. Fue la primera reunión de tantas. Han mostrado mucha predisposición para avanzar en reuniones técnicas y compartir material profundo”, señaló.

milei2.jpg "Sería un representante del país", dijo Milei sobre el posible rol de Macri.

"Hablamos del proyecto de dolarización, expliqué la viabilidad del mismo. Haría que no hayan más devaluaciones. El programa sería expansivo. Presenta la posibilidad de grandes ganancias de capital. Es necesario cambiar la moneda. Es una de las grandes estafas de la humanidad, y más en la Argentina", agregó.

Además, Milei analizó las razones de su triunfo en las elecciones primarias. “La gente está enojada, porque hace 40 años que se hacen las cosas mal. Tiene todos los motivos para estar furiosa con la casta política inmunda. La gente tiene razón”, consideró.

“A diferencia del 2001, cuando no había ninguna salida, nosotros estamos ofreciendo una solución. El problema es que la casta, los políticos, los empresaurios, los sindicalistas tranzas y la prensa ensobrada son cómplices de un sistema (...) Esto no es voto bronca, la gente se dio cuenta de que está siendo estafada”, agregó.

En tanto, Milei volvió a cargar contra el Conicet. "Estudiare las canciones de Arjona... ¿Sacarle el pan de la boca a los chicos del Chaco para financiar esos delirios? Al Conicet hay que cerrarlo, son corresponsables del hambre de los argentinos, porque esa gente en el mercado tampoco tiene solución. Deberían trabajar dignamente”, concluyó.