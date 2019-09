En la causa, se acusó al ex ministro de Planificación Federal de haber malversado 265 millones de pesos. Los imputados están acusados de haber participado de una "maniobra defraudatoria, cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional –concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal, y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio–".

Cabe destacar que por esta causa quedó detenido Julio De Vido hace dos años (Baratta está preso por los "cuadernos de las coimas"). En este expediente se investigó el destino de partidas presupuestarias por 26.000 millones de pesos que debían aplicarse a la modernización y puesta en valor de la mina de carbón ubicada en Santa Cruz.

ADEMÁS:

La semana pasada la defensa de De Vido había pedido que le otorgaran el beneficio de la prisión domiciliaria en virtud de su edad y de sus problemas de salud, pero esto fue negado por los camaristas Leopoldo Brugia y Martín Irurzun rechazaron el pedido.

En la causa también están procesados el exinterventor de Yacimientos Carbonífero Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna; el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta; el ex secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral; el decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Martín Juan Goicoechea; el ex gerente de Explotación de YCRT, Juan Marcelo Vargas; entre otros.