“Acá no nos gusta el populismo, el populismo es malo, es bueno gobernar con austeridad”, comenzó su discurso desde el búnker el candidato del Frente Cambia Mendoza.

“Gracias a todos los mendocinos por este apoyo contundente. Es un apoyo a la administración sana, a un enorme equipo de intendentes que han sido reconocidos por sus vecinos. Quiero agradecer a Mario Abed, mi compañero de fórmula. Lo he visto trabajar cómo está con nuestros productores”, declaró Suárez en el búnker del oficialismo, rodeado por su esposa y sus cuatro hijos.

Con un total de 79% de las mesas escrutadas, Suárez obtiene el 50%, frente al 34% de la candidata peronista Fernández Sagasti.

“Alfredo nos deja una vara muy alta. A un buen gobierno le tiene que seguir un buen gobierno. Es la única manera que las cosas buenas ocurren. Acá no nos gusta el populismo. Es bueno saber que los dineros no son nuestros. Los convoco a que nos acompañen. Tenemos que llevar a los mendocinos y por qué no a los argentinos a un lugar mejor”, concluyó el intendente de Capital.