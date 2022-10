Rodríguez Larreta criticó los múltiples valores del dólar

"Es imposible que alguien invierta en la Argentina si no sabes si tenés el dólar Coldplay o Qatar. Yo ya me perdí, no sé cuántos dólares hay", señaló Rodríguez Larreta en rueda de prensa desde la Villa Zavaleta, donde se convirtió un búnker de droga en un merendero.

De este modo, Rodríguez Larreta insistió en que se deben "tomar medidas rápido y mostrar hacia dónde uno quiere ir para trazar una visión a largo plazo".

El Gobierno nacional anunció que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los US$ 300 al mes pagarán una percepción extra del 25% de concepto de adelanto del impuesto a los Bienes Personales, que dará como resultado un tipo de cambio de algo más de $300 en base a los valores actuales.

La medida abarca también a los considerados bienes suntuarios o de lujo comprados en el exterior, como automóviles y motos de alta gama, jets privados -pequeños aviones; embarcaciones de uso recreativo -barcos; bebidas alcohólicas premium; relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas.

Esta nueva cotización afectará, entre otros, a quienes viajen en noviembre y diciembre al Mundial de Qatar a alentar a la Selección Argentina.

El jefe de Gobierno porteño hizo estas declaraciones durante la apertura de un merendero en la Villa Zabaleta en una propiedad en la que anteriormente funcionaba un centro de venta de drogas y que fue desbaratado por la Policía de la Ciudad.

"En la 21-24 estamos avanzando. He venido muchas veces y estamos haciendo cosas como estas. Sacamos un búnker narco y lo transformamos en un merendero. Es el compromiso de la integración de las villas a las Ciudad y siempre se puede hacer más", dijo el funcionario.

Y agregó: "Es un símbolo haber transformado el principal lugar clave de los narcos. Ahora, es en un lugar social. De esta forma, se puede ganar la guerra al narco".

Junto a Rodríguez Larreta estuvieron en el acto la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore; el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro; el fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; la jueza Natalia Molina y el presidente del Instituto de la Vivienda, Gabriel Mraida.