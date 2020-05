Rodríguez Larreta: "Los casos se multiplicaron por 6 en los últimos 15 días"

Así lo afirmó tras encabezar junto al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface; el tradicional izamiento de la bandera en el 210 aniversario de la Revolución de Mayo, en la Plaza que lleva su nombre, en el centro porteño.

En declaraciones a los periodistas allí presentes, el mandatario porteño asumió que "es un tema de enorme preocupación" para las autoridades el "aumento de los contagios, que es muy significativo".

"En los últimos 15 días los casos se multiplicaron por seis si tomamos los datos de ayer (por el domingo)", precisó Rodríguez Larreta, quien aclaró que "no sabe" si ya se está "atravesando el pico", pero dijo que estima que los casos "van a seguir creciendo" en los próximos días.

"Uno de los sectores más sensibles son los barrios vulnerables, pero los casos están aumentando en toda la Ciudad", agregó.

Asimismo, el jefe de Gobierno sostuvo que en los barrios vulnerables están "aumentando la asistencia alimentaria y repartiendo elementos de higiene".

ADEMÁS:

Protesta frente al Cabildo en rechazo a la cuarentena

Murió por coronavirus un referente de Barrios de Pie

"Hoy tenemos viviendo en hoteles 1.300 personas que están aisladas y ya inauguramos el centro más importante de aislamiento en Costa Salguero con 700 camas", destacó Rodríguez Larreta.

Al ser consultado sobre cómo será esta nueva etapa de la cuarentena, puntualizó que "el objetivo es cuidar la salud de la gente, como siempre lo fue".

"El virus lo tenemos en toda la Ciudad, hace 10 días estaba creciendo en los barrios vulnerables por los testeos, pero desde la última semana el crecimiento de los casos se da a lo largo de toda la Ciudad, algo que nosotros dijimos que iba a pasar", advirtió el dirigente de Juntos por el Cambio.

Sobre la continuidad del aislamiento, expresó: "Entiendo que son decisiones difíciles, la angustia de la gente, de las familias que no mandan los chicos a las escuelas desde hace dos meses, y de las actividades que no trabajan, pero es muy fuerte como están aumentando los contagios; hace dos semanas no era así".

El acto porteño por el 25 de Mayo, al igual que el nacional, se realizó con un grupo reducido de asistentes, en el marco de la pandemia de coronavirus y el aislamiento obligatorio.