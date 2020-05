Rodríguez Larreta: "Si no se cumplen pautas, vamos a volver para atrás"

"Se triplicó la cantidad de gente en la calle comparado con un mes atrás. Si no se cumplen las pauta de distanciamientos, volveremos para atrás. El riesgo sigue estando, hay muchas actividades que todavía no se abren. Será de forma gradual, dependiendo como la gente responde", señaló Rodríguez Larreta.

El mandatario destacó que "hay actividades donde es más difícil mantener el distanciamiento", pero confió que esta nueva etapa "no implica mayor movilidad, porque el comercio que se abre lo hace como comercio de cercanía, para los que pueden llegar caminando".

E insistió: "No podemos iniciar todas las actividades a la vez. Esto tiene que ser gradual. El criterio que se siguió para abrir algunas actividades es estrictamente sanitario. Aquellas actividades cuyo servicio propone estar muy cerca unos de otros no son las primeras que vamos a habilitar porque requieren protocolos más rigurosos".

"Una cosa es atender detrás de un mostrador y otra es cuando el servicio supone atender uno al lado del otro, como una peluquería", graficó Rodríguez Larreta.

En la misma línea, manifestó: "Todas las decisiones que tomamos tienen un criterio sanitario y están evaluadas por los sanitaristas. La cuarentena es un problema para todos. Los chicos no van a la escuela, a los adultos mayores le pedimos que no salgan a la calle, hay familias que no se ven".

Sobre los contagios, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que "no es matemático el tema de saber cuándo va a llegar el pico", aunque vaticinó que podría ser "dentro de tres o cuatro semanas".

"Nadie puede estar enamorado de la cuarentena, altera la vida de la gente, es un problema y una respuesta ante una crisis mundial", indicó Rodríguez Larreta sobre la medida para mitigar el avance del coronavirus, mientras aseguró: "Vengo hablando mucho con Mauricio Macri".

Consultado por su relación con el actual presidente y la comparación con su jefe político, aclaró: "Con Macri trabajo hace veinte años, es otro nivel de relación, una confianza de años. Eso no quiere decir que no puedo trabajar muy bien con Alberto Fernández".