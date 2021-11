Salta: concejala electa fue filmada manejando ebria y piden que no asuma

El arco político salteño denunció la gravedad de las imágenes por tratarse de un funcionario público y exigieron que Gramajo no asuma su banca como legisladora, pero ella argumenta que el material no es actual, que le están provocando un daño y que detrás de la difusión hay una operación.

"Esto es un video viejísimo, no recuerdo cuándo fue, no lo había visto nunca. Ayer me lo mandaron por primera vez", se defendió la exdiputada en diálogo con el canal América. "Soy un ser humano simple y por eso pido disculpas. No saben el daño que están causando en este momento", añadió.

Sin embargo no sólo quienes están en la vereda de enfrente le piden que no asuma sino desde el mismo espacio por el que fue electa; es el caso del concejal reelecto Raúl Córdoba, quien consideró que "la política pública tiene el doble de compromiso en la acción", y resaltó que en el video se observa "la imprudencia de conducir un vehículo en la falda de un conductor, mencionar el consumo de alcohol".

Según Córdoba, Gramajo cometió un acto de irresponsabilidad y "por el bien común debería presentar su renuncia", a la vez que consideró que como la intendenta Bettina Romero es quien preside Salta Nos Une, ella puede pedirle la renuncia.

En el video se puede ver que la mujer conduce imprudentemente sobre el regazo de un joven mientras otras mujeres la alientan y dicen: "Este viernes es de terror, estos dos quieren manejar así" y "¡Sole, ¿qué hacés? Meté el cambio!".

Segundos después se escucha: "Dale que van a ser las 12, así buscamos alcohol, dale", donde queda claro que el video se dio en el marco de una noche en la que los protagonistas bebieron de más".

Luego una de las acompañantes señala: "Está para que ahora nos detenga tu personal" y la referencia tiene que ver con que Gramajo fue jueza de 5a Nominación del Tribunal Administrativo de Faltas del municipio, cargo al que renunció a mediados de año para dedicarse a la reciente campaña electoral.