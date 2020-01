Sbarra, sobre los 10 mil dólares: "Ese sobre fue plantado"

"Ese sobre claramente está plantado y que aparezca a 45 días de mi salida me llama poderosamente la atención", sostuvo el ex secretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción.

En declaraciones a La Nación, el acusado subrayó que si la Justicia lo convoca a prestar declaración, ratificará que esos 10 mil dólares no pertenecían a él.

"Si me notifica la Justicia, voy a negar absolutamente que exista un sobre que me haya pertenecido a mí. Es algo absolutamente traído de los pelos", remarcó Sbarra.

Y agregó: "No se menciona quién ocupa actualmente esta oficina, que es una funcionaria de (el ministro de Desarrollo Productivo, Matías) Kulfas. Estoy muy angustiado y esto es increíble".

Tras la denuncia realizada por las autoridades de la cartera nacional, el ex funcionario se mostró sorprendido y afirmó que está "viviendo una película de ficción".

"No tengo mucha información de la causa, es todo muy vago. Estuve cuatro años gestionando con dos ministros (Francisco Cabrera y Dante Sica) sin problemas", destacó.

Días atrás, los abogados del Ministerio de Desarrollo Productivo habían denunciaron el hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en un escritorio del despacho 504 del edificio ubicado en Paseo Colón y Alsina, en la misma Manzana que se encuentra el Palacio de Hacienda.

En ese marco, el pasado viernes el fiscal federal Gerardo Pollicita les tomó declaración a seis testigos vinculados al hallazgo del dinero, que fue resguardado por orden judicial en una bóveda del Banco Nación como prueba de la acusación.

El integrante del Ministerio Público pidió los registros fílmicos y de ingreso al Ministerio con la intención de tener más detalles sobre cómo fue el hallazgo, ya que si bien trascendió que junto al dinero había un nombre de una empresa y anotaciones, esas referencias no fueron acompañadas en la presentación de la denuncia.