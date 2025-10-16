Schiaretti y Lousteau afirman que fracasó el plan económico de Milei

“Este gobierno es un barril sin fondo, primero les manoteó la plata a los jubilados, a las provincias, al PAMI, a las personas con discapacidad, al Garrahan y a Vialidad Nacional. Después, le manoteó la plata al FMI y no le alcanzó, después a manoteó la plata a las cerealeras y ahora va y le manotea la plata al Tesoro de Estados Unidos. Este es el fracaso del plan económico, por eso precisamos cambiar el rumbo ”, dijo Schiaretti.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martín Lousteau (@gugalusto)

“El nuevo salvataje de EEUU a Milei es la demostración cabal de la fragilidad del plan financiero, porque el plan productivo es un desastre. Estamos viendo que la gente no tiene dinero en el bolsillo. Cuando no tiene dinero en el bolsillo, no consume. Además, cómo se abrieron las importaciones, parte de ese consumo es abastecido por productos que vienen del exterior y, con el atraso cambiario, es más difícil exportar y es más difícil competir con esos productos. Y por eso que cada vez hay menos producción, menos trabajo y peores salarios”, explicó a su turno Lousteau en el video que fue grabado en la trastienda del acto en Obras Sanitarias de gobernadores y candidatos.

Provincias Unidas acto 15 10 25 M Provincias Unidas: firme apoyo a Lousteau, Ocaña y Randazzo

Acto de Provincias Unidas en Obras Sanitarias

Los gobernadores nucleados en Provincias Unidas dieron este miércoles un contundente respaldo a Martín Lousteau y Graciela Ocaña, los candidatos porteños que compiten con el sello Ciudadanos Unidos —en las categorías de diputado nacional y senadora nacional— en las elecciones del próximo 26 de octubre. También recibió un gran apoyo el candidato bonaerense Florencio Randazzo.

En un masivo acto en el club Obras Sanitarias, del barrio porteño de Núñez, los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Córdoba, Martín Llaryora; Corrientes, Gustavo Valdés; Jujuy, Carlos Sadir; y Chubut, Ignacio Torres, desembarcaron en Buenos Aires para proyectar un mensaje de unidad y fortaleza frente a la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, no pudo asistir por cuestiones de agenda, aunque envió su adhesión al encuentro.