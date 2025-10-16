Luis Caputo anunció una reforma laboral y tributaria y negó una devaluación

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que luego de la etapa estabilizadora, llegará el momento la de encarar cambios en el régimen laboral y tributario, en un mensaje dirigido a los asistentes al 61° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata. .

“Hay que tener mayor competitividad, pero no tiene que ser más con devaluación. Creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo: desregulaciones, baja de impuestos, reforma laboral, tributaria y también que empiece a ver financiamiento a tasas más razonables”, enfatizó.

Los primeros 20 meses de gestión

Caputo aseguró que en los primeros 20 meses de la gestión de Milei, el Gobierno dejó atrás “un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria”, que provocaba “la depreciación de la moneda, devaluaciones, mayor inflación y menores salarios”.

Embed

“Pudimos hacerlo sin romper contratos, sin congelar depósitos, sin devaluar ni entrar en default, como se hizo en el pasado. Hoy estamos en un contexto económico mucho más previsible”, aseguró.

Comienza una segunda etapa

Desde Washington, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que comienza una segunda etapa del plan económico. El Gobierno aplicará cambios en el régimen laboral y tributario.

"La reforma laboral es fundamental. Venimos de un régimen laboral arcaico, rígido e imprevisible. Necesitamos un régimen laboral más ágil, dinámico y que termine con la industria del juicio que solo favorece a un puñado en contra de todos los argentinos“, explicó.

Sobre la reforma tributaria, Caputo anticipó que implicará la eliminación de muchos impuestos y la baja de otros. “Va a haber importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno”, sostuvo.

Insistió que “el Gobierno ya no tiene déficit fiscal” y que todo ese ahorro “se va a canalizar hacia la inversión del sector privado”.

“Sé que para muchos es difícil porque venimos de muchos años de un esquema realmente muy diferente, de una economía cerrada. Abrirse a la competencia y tener que invertir es todo un desafío, pero tenemos que pensar que finalmente hay que lograr construir un nuevo país. Es fundamental para los 45 millones de argentinos”, completó.