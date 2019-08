Según Redrado, Macri ordenó no parar la corrida del dólar del lunes

El economista aseguró en una entrevista brindada a Radio Mitre este viernes que el presidente Mauricio Macri ordenó “no parar” la corrida, e incluso puso en boca del mandatario una frase que da escalofríos: “Que el dólar se vaya adonde se tenga que ir, que los argentinos aprendan a quién votar”.

En una entrevista radial, el ex presidente del Banco Central aseguró que mantiene muy buenas relaciones con sus ex colaboradores de esa entidad, y esto le llevó a enterarse de esta consigna. “Tengo buen diálogo (…) con la gente del Banco Central después de haber trabajado allí durante cinco años y medio con sus profesionales, y por eso supe que el presidente, el día lunes dijo ´que el dólar se vaya adonde se tenga que ir de manera tal que los argentinos aprendan a quien votaron´. Y haber votado lo que se votó el domingo fue votar más devaluación e inflación”, dijo el ex de Luciana Salazar.

“El correlato de la política fue decirle al Banco Central que se corra del mercado. Es decir que el Banco Central estuvo mirando desde la tribuna el día lunes qué es lo que pasaba en el mercado, en lugar de intervenir. Además, el acuerdo con el FMI estipulaba que si el dólar superaba los 51,45 pesos, el Banco Central iba a vender 250 millones de dólares y nada de eso se hizo”, agregó.