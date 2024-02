Según un medio de Estados Unidos, Milei "ama a sus perros, pero no tanto a la gente"

“El nuevo presidente de Argentina ama a sus perros, pero no tanto a la gente” tituló el periodista Ryan Dubé. El artículo se enfoca en el “peculiar enamoramiento” del primer mandatario nacional “por sus cinco mastines ingleses clonados”, que -según el WSJ- “ha dado alimento a la oposición mientras aborda la inflación más alta del mundo”.

Desde su asunción, Milei generó asombro tanto a nivel nacional como internacional por su afinidad hacia los perros. Esta relación, que incluye nombres de destacados economistas de libre mercado, para cuatro de sus mascotas, como así también la inclusión de imágenes de estos animales en su bastón presidencial, subraya una faceta menos conocida pero intrigante de su personalidad y liderazgo.

RUVCN2HRMVGEXDGJV2RWETACPY.jpg

La vida de Milei, según destaca el medio newyorkino, estuvo marcada por una notable conexión con sus mascotas, a quienes considera “hijos de cuatro patas”. Esta profunda relación se evidenció, por ejemplo, en la construcción de caniles en la residencia presidencial de Olivos -para albergarlos adecuadamente-, motivo por el cual se dilató el desembarco del primer mandatario en la quinta de zona norte.

“Dicha conexión trasciende lo habitual, al punto de tomar decisiones polémicas como detener un desfile presidencial para acariciar a un perro desconocido (un golden retriever), muestra clara de su afecto hacia estos animales”, recordó el mencionado medio.

Los mastines, que pesan cerca de 91 kilogramos (200 libras) cada uno y llevan nombres como Milton, por Milton Friedman; Robert y Lucas por Robert Lucas; Murray por Murray Rothbard; y uno llamado Conan, evidencian, según el diario norteamericano, la influencia de las creencias económicas y personales de Milei en todos los aspectos de su vida.

La decisión de clonar a su primer mastín inglés, también llamado Conan, después de su muerte en 2017, ilustra la profundidad de su lazo afectivo, indicando la búsqueda del mandatario argentino por preservar ese vínculo especial. “Mis perros son lo primero”, suele decir.

“Tengo fotos de ellos”, dijo Milei recientemente a The Wall Street Journal. “Pero normalmente no las comparto”, agregó. Durante la entrevista del mes pasado con dicho medio, el Presidente puntualizó que “no ve una contradicción en tener un león como símbolo político cuando claramente le gustan los perros”.

Y realizó una analogía al respecto, frente al matutino estadounidense, con respecto a los comienzos del cine, en el cual los equipos de filmación le ponían pelucas a los mastines ingleses para que parecieran leones en lugar de usar felinos salvajes. “Tengo mastines ingleses y claramente si les pongo una peluca a cada uno tendría cinco leones -dijo Milei- también conocido por los argentinos como “Peluca” por su exuberante cabellera”, expresó el Journal.

“Los perros de Milei son un tema espinoso”, apunta el periódico extranjero acerca de la pregunta de “cómo planea cuidar a cinco perros que pesan tanto como caballos en miniatura mientras intenta solucionar la peor crisis económica de Argentina en una generación”.

“¿Qué tiene eso que ver con todo?”, respondió Milei. “¿Cuál es el problema de que cuide a mis perros?”, bramó el Presidente a quien el Journal perfila como un hombre de 53 años que nunca se casó ni tuvo hijos, solía pasar Navidad y Año Nuevo solo con Conan, ambos bebiendo champán, citando la popular biografía del líder nacional