Sergio Berni aceptó las disculpas de los colectiveros que lo agredieron

La conversación se dio en el programa "Alguien tiene que decirlo" (Radio Mitre) cuando su conductor, Eduardo Feinmann, le preguntó a Berni: "¿Usted sería capaz de aceptar las disculpas de estos dos trabajadores?"

"Acepto las disculpas pero no es una cuestión de capacidad. Es una obligación, como ser humano y como cristiano", expresó el funcionario bonaerense.

"Nada se justifica pero lo entiendo. No tengo rencor. Hice lo que tenía que hacer, trabajar. Sé que hay gente enojada. Más allá de la agresión, de mi parte no hubo una sola denuncia. Si pasara lo mismo, nuevamente lo haría. No estoy disociado de lo que le pasa a la gente. No me escondo ni gestiono por redes sociales", añadió.

Por su parte, Jorge Galeano, uno de los colectiveros involucrados en la agresión, expresó al aire: "Le quiero pedir de corazón mil disculpas. Estoy a disposición de lo que usted necesite y de la Justicia también".

"En ningún momento me voy a esconder ni tampoco voy a esquivar nada, estoy a plena disposición... pido disculpas de corazón en nombre mío, de mi familia, vecinos y compañeros de trabajo por todo esto que ocasioné", indicó.

Berni-casco-Ciudad.jpg El ministro de Seguridad Sergio Berni tuvo que ser rescatado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Archivo.

Galeano agregó enseguida: "Tengo bien claro que estas cosas no pueden volver a pasar, no van a volver a pasar, no deben pasar; yo quiero un país tranquilo, que mis hijos vivan bien, caminar tranquilos por la calle, solamente queremos un poco de seguridad para los ciudadanos". "Si quiere que vaya a pedirle disculpas personalmente, no tengo ningún problema", agregó el chofer.

Berni agradeció el gesto y la oportunidad del intercambio y aseguró: "Agradezco este acto sincero, mis disculpas fueron desde el mismo momento, jamás generé nada, nunca voy a hacer la denuncia porque entiendo esta situación. Cada vez que matan a un bonaerense siento la obligación yo de disculparme ante los 17 millones de bonaerenses que nos confían el trabajo de todos los días".

"Yo no soy el gerente general de Disneylandia, soy el ministro de Seguridad y trabajo todos los días para resolver esto. ¿Lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo. ¿Falta mucho? Muchísimo", amplió.

A su turno, el también chofer de colectivos Jorge Zerda también le expresó su pedido de disculpas a Berni y declaró: "Sinceramente y ante la palabra de Dios le pido disculpas y espero que el la pueda aceptar, fue un momento de euforia y quedé mal... Me pongo del lado de él porque ve la realidad que el sistema de violencia ha cambiado y crecido un montón".