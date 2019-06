Además, sostuvo que "el Gobierno tiene las herramientas económicas, humanas, mediáticas y judiciales que quiere para generar cualquier escenario, sobre todo en un momento electoral".

"Claramente esto es un paso más de alguna operación que están armando, porque hace tres o cuatro días salió también un artículo sobre la muerte de Nisman referido a la resolución de la Cámara Federal porteña, que se publicó hace un año", argumentó Berni en radio Cooperativa.

Según reveló Clarín, las comunicaciones entre el ex funcionario y Cristina Kirchner fueron 31. Empezaron a las 0.36 del lunes 19 de enero de 2015 -dos horas y media después de que hallaran muerto al fiscal en su departamento de Puerto Madero- y terminaron a las 16.07.

Por otra parte, el ex funcionario afirmó que "está claro que el secretario de Seguridad, ante esta situación (muerte de Nisman) habla con la presidenta, y lo debe hacer las veces que sea necesario".

"Por otra parte, la hora a la que empiezan las comunicaciones es a la 0.36, tal cual como yo declaré, lo llamativo sería que ante esta situación, el secretario (de Seguridad) le diga a la presidenta lo que pasó, y que ella se fuera a dormir tranquilamente", dijo.

Berni explicó que en aquella oportunidad "se sucedió un llamado de cruce permanente porque la fiscal no llegaba, llovía torrencialmente, ella (Cristina Kirchner) me preguntaba si yo había llegado o no (al lugar del hecho); y, por otra parte, las duraciones de las llamadas son mínimas. Pero insisto, es lo lógico", remató.

En la misma línea, Berni dijo: "¿Cómo alguien le va a dar una noticia así a la presidenta y ella se va a ir a dormir? Obviamente hubo todo un sistema que se puso en marcha y debo tener también infinidad de llamadas de periodistas, porque era una noticia que conmocionaba al mundo entero".

Para el ex funcionario "es claro que están preparando el terreno para una operación, ya que estamos a poco tiempo de la elección, hay un gobierno que se viene cayendo, y que además no sólo tiene las herramientas económicas y humanas, sino también las mediáticas y judiciales para construir el escenario que quiere".