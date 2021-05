"(Sobre Venezuela) Nosotros nos regimos por qué dice la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. No porque es Michelle Bachelet, sino porque es la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas", explicó Solá en declaraciones televisivas.

En ese sentido, añadió: "No queremos tener doble vara: si dicen en este país ha habido violación de derechos y hay que votar Si o No, vamos a votar por lo que diga ella. También denunciamos los bloqueos y denunciamos las sanciones personales, pero sobre todo los bloqueos porque empeoran la situación".

Solá consideró que en Venezuela "hay una posibilidad de que haya un Consejo Electoral donde sobre cinco haya dos que sean independientes y ahí pueda empezar" a abrirse.

ADEMÁS:

Francia: Policía reprime con palos y gases a manifestantes

"Si la oposición no va a elecciones en Venezuela, se va a alejar cada vez más del pueblo. Y es exactamente lo que le conviene al gobierno de Maduro: que no vayan. Y el gobierno de Maduro va a empezar a llenar todos los casilleros de todas las provincias, de todas las alcaldías", sostuvo.

"La solución para Venezuela es de los venezolanos", afirmó.

En cuanto a la fabricación de vacunas, el Canciller señaló que hubo un "doble juego" debido a que países que pedían que las vacunas fuesen "bienes públicos" al mismo tiempo negociaban contratos millonarios con los principales laboratorios del mundo.

"Lo que yo vi es un doble juego: compro, me aseguro, compro mucho más de lo que necesito y hablo de la necesidad de ayudar, de que la vacuna sea un bien, de que no existan las patentes. No llegaban a tanto con el tema patentes", comentó y manifestó que el mecanismo Covax "funciona pero está atrasadísimo" con la entrega debido al fuerte aumento de casos que hubo en la India.

Sobre la posición que adopta Argentina en política internacional, manifestó que es la de "neutralidad activa", que "es una actitud de independencia, tratando de no someterse a ningún tipo de pelea como la que existe en este momento entre Estados Unidos y China".