El fiscal fue acusado públicamente de haber recibido sobornos; dijo que "D'Alessio no investigó nada conmigo" y que "No conozco a este empresario, no está imputado en la causa"

El fiscal Carlos Stornelli se defendió en vivo en el canal TN de la acusación haber recibido coimas en la llamada “causa de los cuadernos”, en el marco de una extorsión a un productor agropecuario para que no quedara detenido, y él sostuvo que la nota publicada en el sitio "El Cohete a la Luna"de Horacio Verbitsky donde se lo denuncia, “es una clara operación”.