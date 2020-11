La representante de la querella aportó una nota periodística en la que se asegura que Chile dio con el submarino ARA San Juan 11 días después de su hundimiento

A poco de cumplirse el tercer aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria de familiares de los tripulantes, amplió este miércoles la denuncia contra el ex presidenteMauricio Macriy el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y aportó una nota periodística en la que un ex comandante chileno asegura que ese país dio con el submarino 11 días después de su hundimiento.