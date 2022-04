"Estamos recuperándonos también en este punto de los cuatro años de retroceso que significó el gobierno de Macri en términos del reclamo de soberanía. Retomar una política de firmeza y unidad en la región frente a la ocupación británica es una tarea trabajosa porque te miran y dicen 'si los de antes pedían todo lo contrario', y eso es un problema”, afirmó Taiana en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, el ministro de Defensa recordó cuando el expresidente “mintió” sobre un intercambio que tuvo en las Naciones Unidas con la ex primer ministro británica Theresa May al asegurar que la funcionaria “se había comprometido a hablar de soberanía”.

"Theresa May después dijo que no fue así, que solo la saludó. No solo no defendió la soberanía, sino que macaneaba abiertamente desprestigiando a la Argentina y tratando de confundir a la opinión publica”, subrayó.

Por otra parte, Taiana sostuvo que la ventaja es que "el Reino Unido está afuera de la Unión Europea" y esto permite que haya “una política más amplia y exitosa” con muchos países de Europa que tienen “una sensibilidad hacia nuestros reclamos de soberanía”.

"Que el problema de la Argentina es su extensión es una vieja frase de las élites. Con una Argentina más chiquita ellos estarían cómodos. Es increíble la falta de comprensión que tiene la oposición sobre la soberanía, en qué siglo vivimos, y cuánto valen los recursos naturales que tiene”, apuntó.

Por último, el ministro sostuvo que el Reino Unido “sigue un proceso largo y lento de decadencia”, y consideró que, finalmente, se “está mostrando su maldad” porque están militarizando el Atlántico Sur dónde debería “ser una zona de paz”.

"Ya estamos viendo en el mundo que meter armamento es serio y eso termina en guerra, invasiones y conflictos con muertos y refugiados. No es buena la militarización del Atlántico Sur”, completó.