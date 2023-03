Tenso cruce entre Juan Grabois y Cristina Pérez en una entrevista

"Creo que Juan Grabois actuó como un hater, como cuando uno expresa una idea en Twitter y del otro lado recibís una catarata de ofensas. Acá había un hater desenmascarado que se sintió tan impune que salió a repartir su odio e insultos", expresó Pérez.

Y agregó: "Yo tomé una nota periodística para preguntarle a él, no lo dije como una afirmación mía, ahí él se enoja", aclaró la periodista sobre el momento en que le consultó a Grabois sobre el grupo de personas, supuestamente llevada desde La Matanza, para ocupar tierras en Mar del Plata y realizar un proyecto agroecológico.

"Cuando alguien usa las palabras como piedras, se pierde el diálogo. Sacó el espacio de diálogo para convertirlo en violencia", continuó.

Por su parte, Grabois explicó: "Lo que hay ahí es un proyecto agroecológico del que yo tenía poco conocimiento, que lo lidera el CONICET, la Universidad de Mar del Plata, con una asociación civil, en una tierra que estaba ociosa hace, por lo menos, 25 años, que no hay absolutamente nada ahí, donde no se va a instalar ninguna familia, se va a realizar un proyecto de agricultura familiar".

Y siguió: "Lo de La Matanza es para matarse de la risa, es como, eh, digamos, el paradigma de lo que ellos quieren asustar a la gente, que van a ir un montón de negros del Conurbano a tomarles la tierra, encima metieron a La Matanza en el medio, ni siquiera dijeron, no sé, Vicente López, no, La Matanza pusieron".

"Acá no hay nada raro", sostuvo el líder del MTE.

Grabois trató a la periodista de "xenófoba, racista y clasista" y que tenía "una maldad impresionante".

"Mirá, te cuento. Esas tierras en el 2016 Macri las puso a la venta, no las pudo vender porque era inconstitucional. Ustedes quieren todo para ustedes, no quieren nada para los demás. No quieren que los humildes tengan nada y, francamente, señora Pérez, usted es una basura de persona y me llena de orgullo que gente como usted, gente como Macri, gente como Bullrich y gente como Larreta, me persigan, me difamen, digan que llevo gente de La Matanza", completó el referente social.