"La presencia de David Cameron en nuestras Islas #Malvinas configura una nueva provocación británica que busca menoscabar nuestros legítimos derechos soberanos sobre nuestros territorios y sostener el colonialismo en pleno S.XXI. No lo vamos a permitir, afirmó ayer Melella desde su cuenta personal de X.

"Ningún representante colonial de un Estado que atenta contra nuestra integridad territorial mancillando la memoria y el sacrificio eterno de nuestros Héroes de Malvinas será bienvenido en nuestra provincia", dijo Melella, quien declaró Persona Non Grata a Cameron en toda la extensión territorial de la provincia que gobierna.

Gustavo Melella.jpeg

"Se lo declaró persona no grata, no sólo por su presencia en Malvinas y entender esto como una provocación por estar de espaldas al derecho internacional, sino porque Cameron encarna lo que es, básicamente, el colonialismo", sostuvo el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia austral, Andrés Dachary.

En diálogo con Splendid-AM 990, el funcionario provincial agregó que Cameron "es una persona que en los distintos cargos públicos en los que ha estado es la representación de ese colonialismo que impide a la provincia y al país ejercer el derecho de soberanía plena".

David Cameron, canciller del Reino Unido

davidcameron.jpg Para Cameron, el litigio por la soberanía de las Islas Malvinas es "una cuestión resuelta".

Gobernadores peronistas repudian la visita de Cameron a las Malvinas

Gobernadores peronistas se sumaron al repudio expresado por el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, a la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David Camerón, a las Islas Malvinas, y coincidieron en que el viaje es una provocación y una falta de respeto a los caídos de la guerra de 1982.

Cameron llegó a las Islas Malvinas como parte de una visita oficial a distintos destinos de Sudamérica e insistió con la reivindicación de la soberanía de su país sobre el archipiélago, el cual, aseveró, es una parte valiosa de la familia británica.

También sostuvo que los habitantes de las islas podrán seguir bajo la administración del Reino Unido el tiempo que quieran y agregó: Espero que sea por mucho, mucho tiempo, posiblemente para siempre, según declaraciones recogidas por la agencia Press Association (PA) en Puerto Argentino y citadas por la agencia de noticias AFP.

Al repudio de Melella, se sumó en las últimas horas el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora: "Adhiero al comunicado del gobernador Melella, que expresa el repudio a la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David Camerón, a las Islas Malvinas. La misma es una provocación que incumple las resoluciones de las Naciones Unidas, y una falta de respeto a la memoria de nuestros héroes caídos en Malvinas".

"Consentir esta acción, que agrede nuestra soberanía nacional, sería claudicar en nuestro justo reclamo", añadió el mandatario provincial.

Del mismo modo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su adhesión al comunicado del gobernador, @gustavomelella, repudiando la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David William Donald Camerón, a las Islas Malvinas.

"Considero que su visita solo representa una injusta provocación, una falta de respeto a nuestros héroes de Malvinas y el no cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. Además, no debemos olvidarnos que cuando Cameron fue Primer Ministro, atacó sistemáticamente los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, dijo y sumó: Defendemos la soberanía nacional y no vamos a claudicar en nuestra lucha. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas".

Para el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, la visita británica es una provocación injustificada, una falta de respeto al derecho internacional y una ofensa a nuestros excombatientes y a todo el pueblo argentino.

Cementerio argentino en las Islas Malvinas

malvinas-Darwin.jpg Una imagen del cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas. Archivo.

Se sumó también a los repudios Sergio Ziliotto, mandatario de La Pampa: Con la misma fuerza y decisión con la que luchamos por evitar la desmalvinización de la memoria nacional, repudiamos y rechazamos esta nueva agresión británica que reafirma su decisión de seguir ocupando ilegalmente nuestras Islas Malvinas, posteó en su cuenta de X.

Por su parte, el excanciller y actual diputado nacional Santiago Cafiero expresó -también en su cuenta de X- su más categórico rechazo a la visita de Cameron y coincidió en que se trata de una nueva e inadmisible provocación, que no sucedía hace 30 años por lo que debe ser rechazada por el gobierno nacional.

Luego, consideró que es grave por que reedita, tras 30 años, la visita de un canciller británico a Malvinas y porque ocurre en el contexto de la reciente reunión Milei-Cameron en Davos.

"Durante las tres décadas transcurridas desde la visita del canciller británico Douglas Hurd en 1994, el Reino Unido se ha negado sistemáticamente a abordar la cuestión de la soberanía, a pesar de los reiterados intentos impulsados por la Argentina", recordó el legislador.

"El rechazo y la protesta de este tipo de actos y provocaciones no es una hostilidad. Es usar el derecho internacional para preservar derechos que le corresponden a la República Argentina", concluyó en su publicación Cafiero,