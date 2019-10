Más allá de plantear sus posturas, Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), Matías Lammens (Frente de Todos), Gabriel Solano (Frente de Izquierda) y Matías Tombolini (Consenso Federal) no dudaron a la hora de chicanearse por viejas declaraciones. Obviamente el más interpelado fue el actual mandatario porteño a quien criticaron varios aspectos de gestión.

El primero en encender el debate fue el candidato del Frente de Izquierda, quien cuestionó el manejo de las fuerzas de seguridad durante la gestión de Cambiemos. “El gatillo fácil se convirtió en política de Estado y eso pasa en la Ciudad. La policía está corrompida”, le recriminó Solano a Larreta. Ante esta recriminación, el jefe porteño destacó la efectividad de las cámaras de reconocimiento facial: "Apresamos a 1600 delincuentes que estaban prófugos. Vamos a poner 10.000 cámaras más".

Tras esa frase, Solano contraatacó: “No comparto en nada con lo que dice Larreta. El PRO quiere transformar la Ciudad en un Gran Hermano, no queremos eso”.

En sintonía con ese comentario, el candidato del FIT también cuestionó la postura del candidato del Frente de Todos ante el uso de pistolas táser a la cual comparó con las declaraciones de la Ministra de Seguridad Patricio Bullrich al respecto. “El problema con las pistolas Taser no son las Taser en sí, sino en cómo se capacita a la Policía”, le respondió Lammens.

“Siempre quisiste que fuera candidato de tus listas”

Uno de los momentos más interesantes de Ciudad Debate fue el cruce entre Matías Lammens y Horacio Rodríguez Larreta. El Jefe Porteño recordó cuando trabajó junto al presidente de San Lorenzo en distintos temas vinculados al club y las zonas aledañas. Y, en medio de ese relato, destacó que en esa etapa nunca le cuestionó ninguna de sus políticas.

Y la respuesta fue contundente: “Me gusta que me lo recuerdes. Y sabés que muchas veces quisiste que fuera candidato de tus listas e integrara tu gestión, pero te dije no porque tengo diferencias. Siempre te expliqué que no, porque tengo diferentes concepciones de cómo se hace política y diferentes prioridades”.

