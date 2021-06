Tolosa Paz explicó el motivo de su ataque de furia

Si bien esta muteada (sin sonido) porque la palabra la tenía el vicepresidente del Concejo, Javier Mor Roig, para todos los asistentes resultó inevitable no posar la vista en lo que sucedía en la ventana de Tolosa Paz, quien discutía acaloradamente con alguien.

Durante varios segundos se vio cómo lo increpaba a la persona que se acercó por su derecha, a quien le profirió gritos, le habló con ademanes y gestos propios de alguien que está muy molesto; luego se quitó los anteojos, se levantó de su silla, desapareció brevemente de la imagen y regresó a su lugar -olvidándose por un momento de que estaba participando de una sesión virtual- y siguió discutiendo.

Transcurridos más de 40 segundos, el presidente de bloque del Frente de Todos, Cristian Vander, optó por apagar la cámara de la también presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Era tarde: para entonces, otros concejales ya comentaban el asunto y se reían de lo sucedido.

A última hora del miércoles, en su visita al programa "A dos voces" de la señal TN, Tolosa Paz fue consultada acerca de este episodio, y trató de minimizarlo. Incluso aventuró que permanentemente es víctima "de operaciones políticas".

"Estoy disctutiendo, prefiero dejarlo en reserva, pero no tiene absolutamente nada que ver con la sesión; me levanto y me voy porque está la cámara prendida y cierro la puerta, alguien que me vino a interrumpir", dijo.