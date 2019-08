Esto se debió a que el Gobierno canceló un préstamo con un grupo de bancos internacionales por U$S2615 millones. Se trata de un ‘repo’ que la administración de Mauricio Macri había firmado con un grupo de entidades financieras y que tenía como garantía títulos públicos.

ADEMÁS:

Una de las primeras medidas del ministro Lacunza, fue recomprar deuda, a través de operaciones donde se cancelaron BONAR 2024 por US$ 5.948 millones, BONAR 2025 por US$ 4.019 millones y BONAR 2037 por US$ 2.842 millones de capital, precisaron funcionarios de Hacienda.