Tras la denuncia de abuso, Juan Carlos Marino declinará sus fueros

Luego de la denuncia penal que presentó Claudia Guebel, una trabajadora del Congreso que se desempeñó hasta hace tres meses como asesora de Marino, Pinedo sostuvo que "el senador Marino dice que eso no es verdad, que se va a poner a disposición de la Justicia y que va declinar sus fueros".

Poco después de que Guebel ratificara lo expresado en su denuncia contra el senador nacional de la UCR por La Pampa, Pinedo señaló en declaraciones a radio Continental que "no hay palabras para hechos como los que se describen", aunque dijo no saber "si son así o no".

En su condición de presidente provisional del Senado, el referente de Cambiemos aseguró: "En ningún caso vamos a hacer un linchamiento de alguien sobre hechos que no conocemos ni una protección corporativa a uno de los nuestros".

"Las denuncias hay que afrontarlas y cada uno tiene que ser responsable de lo que hizo", agregó el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Además, Pinedo dirigió un mensaje a "la gente del Senado", a quienes prometió que "van a contar con el total sostén y apoyo de las autoridades de la Cámara para que hechos de este tipo no pasen y, si pasan, sean castigados, van a tener solidaridad total".

La postura de la UCR

El vicepresidente de la UCR, Federico Storani, aseguró que el partido le pedirá al senador nacional Juan Carlos Marino "su versión de los hechos" frente a la denuncia en su contra por abuso sexual y que después dejará "actuar a la Justicia".

"Vamos a comunicarnos con el senador para que nos dé su versión de los hechos, pero después vamos a dejar actuar a la Justicia", afirmó Storani al tiempo que consideró que "no hay que hacer un prejuzgamiento del caso".

En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente radical considero que "es llamativo que la denuncia por abuso contra el senador Marino no se hizo en el ámbito que corresponde".

Sin embargo, Claudia Guebel, la trabajadora del Congreso y militante radical que denunció al senador, se radicó su acusación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 4. Storani dijo "no tener ninguna información sobre la denuncia contra Marino" e insistió en "no hacer un prejuzgamiento del caso" y "dejar actuar a la Justicia".

