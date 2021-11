"Argentina necesita un gran acuerdo estratégico de país pero ahora con mayor urgencia. Tiene que ser un acuerdo que nos involucre a todos, se necesita confianza y que el Congreso se reconfigure", señaló Manes en declaraciones para Radio Urbana.

JxC se impuso este domingo en distritos clave del país, pero con una performance menor a la obtenida en las PASO en algunas provincias, como Buenos Aires. En este sentido, Manes sostuvo que "no es momento para vencedores ni vencidos" porque "se ganó una elección, no se derroto a nadie".

El dirigente de la UCR sostuvo también que el voto de estas elecciones legislativas fue el reflejo del “dolor de muchos bonaerenses que están con mucho dolor y frustración”.

ADEMÁS:

Sobre la posibilidad de un diálogo con el Gobierno nacional, Manes subrayó que "tenemos que saber cómo se configura el poder dentro del oficialismo".

"Se espera mayor protagonismo del radicalismo en los próximos años. Creo que la Argentina debe reconstruir y la UCR debe ser la columna vertebral de un espacio centro popular que convoque a una mayoría", concluyó.

En cuanto a proyecto futuro, Manes consideró que hay que apostar al desarrollo productivo y del conocimiento para exportar con más valor agregado.

“Podemos no hacerlo, pero si no lo hacemos vamos a seguir con el subdesarrollo sustentable. Es la lucha de nuestras vidas. Hay que ampliar y tender puentes, no muros. Ninguno renuncia a la Argentina, es una sociedad que quiere un cambio de rumbo”, concluyó.