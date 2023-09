El Senado inició esta tarde una extensa sesión en la que tratará además el proyecto de quita del Impuesto a las Ganancias y cambios en la Ley de Alquileres que deberá regresar luego a Diputados.

El oficialismo logró el quórum, como estaba previsto, y puso en marcha la sesión, comenzado el temario con el tratamiento de 33 pliegos de jueces, entre ellos el de Figueroa. La Cámara alta llevaba cinco meses sin sesionar.

La vicepresidenta Cristina Kirchner desafió la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar jubilada a la jueza Figueroa e incluyó el tratamiento del pliego para que la magistrada siga en su cargo cinco años más, lo que abre un escenario de conflicto de poderes.

En ese marco, el bloque de Juntos por el Cambio, que resiste la continuidad de la jueza por su supuesta cercanía al kirchnerismo, logró este jueves separar la votación del acuerdo para los pliegos y se votarán por un lado 32 pliegos, en los que había acuerdo entre ambas bancadas, y el de Figueroa por separado, donde no había consenso.

La oposición, en una avivada, aprovechó que algunos senadores peronistas estaban fuera del recinto y a mano alzada votaron y lograron la mayoría para separar la votación de los pliegos.

El máximo tribunal había dispuesto a principios de mes que Figueroa deje su puesto en la Cámara de Casación debido a que había cumplido los 75 años sin haber obtenido un nuevo acuerdo de la Cámara alta para continuar en el cargo, que era lo que quería Cristina Kirchner pero la decisión de la Corte lo echó por tierra.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSenadoArgentina%2Fstatus%2F1707501405236322771&partner=&hide_thread=false Con 36 votos afirmativos y 35 votos negativos queda aprobado el pliego de la doctora Ana María Figueroa para su designación como Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 28, 2023

Figueroa es una de las juezas que, junto a Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debía resolver si se reabrían o no las causas contra Cristina Kirchner de Hotesur/Los Sauces y el Memorándum con Irán, las cuales finalmente fueron reabiertas semanas después de la decisión de la Corte sobre la magistrada.

Al inicio del debate en el recinto, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti defendió la iniciativa de mantener en su puesto a Figueroa: "El Senado siguió el reglamento, se la llamó a audiencia pública, no existió ni una sola oposición a su postulación, ni una observación, cuando vino a la audiencia. La magistrada contestó con holgura y con datos acerca de las preguntas de la oposición, muchas en tono de chicana", señaló.

Y apuntó contra "la Corte entrometiéndose con prerrogativas que son exclusivas del Senado". "Con otros jueces hemos votado para que sigan en su cargo, como el caso de Silvia Mora, hubo casos de que ocho meses después hemos dado la aprobación, espero que los colegas senadores acompañen estos 33 pliegos que hace mucho que están esperando", agregó.

En la vereda de enfrente, la senadora Carolina Losada, de Juntos por el Cambio, también se pronunció: "Están obsesionados con una ex jueza, quieren mantenerla y eso nos trae mas que sospechas, o debería decir certezas, por eso quieren tanto que vuelva", denunció sobre la eventual cercanía entre el kirchnerismo y Figueroa.

Senado.jpg El Senado sesiona este jueves en lo que será una jornada clave para varias propuestas enviadas por el Gobierno y la oposición.

Antes, su colega de bancada, Guadalupe Tagliaferri, embistió contra el oficialismo porque "creen que pueden ir sobre un fallo de la Corte, con una posverdad". "No es mas jueza (Figueroa), por lo que el problema es que no podemos votar ningún acuerdo, quieren correr los límites de la división de poderes y en este momento eso no es gratuito. Ya saben que no es más jueza, saben que es absurdo, que burlan la ley. Tiene que tener acuerdo en el Senado y la jueza Figueroa cumplió 75 años y no tenía acuerdo en el Senado", insistió.

Además en esta mega sesión en el Senado se trataba la eliminación de Ganancias para los altos salarios, de más de 700 mil pesos mensuales, proyecto que tiene los 37 votos para ser sancionado, como ya sucedió la semana anterior en Diputados.