Un gremio logró una paritaria por encima del 80%

Mientras que en los primeros cuatro meses del año, los trabajadores del sector acumularon una suba de salarios del 70,59%, superando la inflación del mismo período que fue del 64,87%. De esta forma, para mayo lleva el total acumulado al 82,53%.

“Nuestro país está atravesando un período socioeconómico muy complicado para los trabajadores argentinos. Con los precios en alza y con un deterioro considerable del salario, SEIVARA logró una vez más mantener el poder adquisitivo de sus afiliados y afiliadas. De enero a abril cerramos un porcentaje paritario de un 70,59% acumulativo, mientras que la inflación del período fue de un 64,87%, ganándole casi por 6 puntos y manteniendo la calidad de vida de los trabajadores y la de sus familias”, señala el comunicado del sindicato.

“Y hoy tenemos el agrado de poder anunciar un nuevo aumento paritario. Nuestro objetivo como organización sindical es trabajar por el bienestar de cada afiliado, y defender los derechos y las conquistas por las que venimos trabajando. En el mes de mayo los trabajadores afiliados a SEIVARA van a percibir en sus haberes un incremento del 7% acumulativo, el mismo será objeto de revisión luego de conocerse la inflación real del mes (se ajustará con cláusula gatillo en el caso que el porcentaje inflacionario de mayo sea más alto al porcentaje conseguido). Con este incremento del mes de mayo, el porcentaje acumulado de la paritaria de Enero a Mayo es de un 82.53%”, agrega.

“La militancia, la perseverancia y el apoyo de cada afiliado y afiliada hacen que nuestro Sindicato siga creciendo. Por eso queremos seguir renovando nuestro compromiso, defendiendo la justicia social y la movilidad social ascendente que hacen grande a nuestra Organización”, concluye.

Nuestra organización consiguió un 7% acumulativo para el mes de mayo. Con este nuevo incremento, el porcentaje acumulado de la paritaria de Enero a Mayo es de un 82,53% #SEIVARA, EL “ORGULLO DE PERTENECER” pic.twitter.com/8MZbKjUZYo — SEIVARA Oficial (@seivaraoficial) May 23, 2024

Trabajadores del INADI se concentrarán en rechazo a los más de 160 despidos

Trabajadores del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) convocaron a una concentración en rechazo a los más de 160 despedidos que acumula el organismo, el próximo martes 28.

Bajo la premisa “alzar nuestra voz contra el odio y la discriminación”, los empleados que fueron desplazados de sus tareas convocaron a “una vigilia”, a través de su cuenta de la red social X (@unidxsporinadi), donde denunciarán “el vaciamiento de políticas públicas dentro del Instituto”.

“Sin trabajadores no hay INADI, sin INADI no hay democracia. Es momento de recordar la importancia y el valor de cada unx de nosotrxs en la defensa de los Derechos Humanos. No dejemos que nos los arrebaten”, aseguran desde la publicación.

La invitación a la jornada de “lucha” se extiende a cualquier ciudadano que quiera sumarse a “compartir una tarde con merienda, buena música y el apoyo de todxs”, para “defender las conquistas y resistir contra la injusticia”.

El encuentro será a partir de las 15:30h. en Av. De Mayo 1401, para pedir que “no se cierre” el organismo, se reincorpore a los empleados despedidos y también en rechazo a la Ley de Bases.