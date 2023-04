Una renuncia tan sorpresiva como esperada y las soluciones mágicas

Lo cierto es que aun gente muy cercana a él no tomaban en serio la posibilidad de que fuera a competir por un segundo mandato; por el contrario, sostenían que extender lo máximo que pudiera esa incógnita era una estrategia suya para no quedarse sin poder.

Se ilusionaba con mantener viva esa posibilidad hasta el 25 de mayo, fecha que él siente muy propia, por haber llegado al poder ese día de hace 20 años junto a Néstor Kirchner, tal cual se ocupó de resaltar en su video de renunciamiento. O al menos llegar al 18 de mayo, para coincidir con el día en que Cristina Kirchner anunció que él sería el candidato presidencial y ella su vice.

Pero se ve que lo máximo que pudo extender la incógnita fue hasta el último viernes, tan endeble está todo. Fue al cabo de una semana en la que el dólar se disparó a tal punto que se reavivaron los peores temores que había aventado el desembarco de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda.

Fue la semana en la que Alberto Fernández se quedó sin jefe de Asesores. Son días en los que el nerviosismo oficial es bien palpable, habida cuenta de que "el plan hasta las elecciones" no estaría funcionando. La inflación galopante lejos está de ser dominada y el anticipo de un índice que comience con 3 para el mes de abril ya se sabe que no va a cumplirse, aunque el ministro de Economía confía en que podría ser inferior al 7,7 de marzo.

El operativo para obligar a bajarse de una candidatura se había estrechado al máximo en los últimos días y en la reunión del Consejo Nacional Justicialista prevista para el viernes así se lo iban a hacer saber personalmente. Incluso de la peor manera, había trascendido, razón por la cual el Presidente había decidido participar por zoom.

Al final, resolvió contradecir sus deseos y el jueves por la noche se consumó de apuro y en secreto el operativo para bajarse, que concretó bien temprano al día siguiente. Y así por la tarde concurrió a la breve reunión partidaria.

En la previa, el gobierno trató de dar señales a los mercados. Primero fue la renuncia de Antonio Aracre, eyectado cuando el dólar comenzaba a dispararse en medio de los rumores de una eventual salida de Sergio Massa y su reemplazo por el exCEO de Syngenta.

Antonio Aracre.jpg

La segunda señal estuvo también dirigida a ratificar la continuidad del ministro de Economía, fotografiado en los jardines de Olivos junto al Presidente de la Nación. Pero está claro que la imagen presidencial no es garantía de sosiego, menos para los mercados.

En este contexto, Malena Galmarini hizo su aporte al retuitear un mensaje que más tarde borraría, pero que era bien gráfico: "Massa se queda hasta el final, porque el final es cuando se vaya Massa".

Ya dijo en su momento Jorge Ferraresi que "Sergio Massa asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero", y esa es la cucarda que el ministro de Economía quiere mantener de cara al futuro. Porque piensa ser candidato, más allá de que no haya podido dominar la inflación, y que por el contrario los índices sigan escalando. El es la garantía de que todo no se desmadre, razón por la cual se mantiene en el cargo a pesar de los resultados exiguos.

"El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importante", señalaba Ferraresi a AM 530 el 14 de marzo, pero bien podría haberlo dicho ahora… Así y todo no hay quienes enciendan mechas, lo cual le garantiza al gobierno continuidad, aunque sea muy complicada. El temor en el Frente de Todos es que el deterioro se profundice -como todo indica- y el peor momento pueda llegar sobre las elecciones, provocando una inédita debacle electoral para el peronismo.

Confirmado el pase al costado de Alberto Fernández, se abrió la inscripción de eventuales candidatos. Aunque no lo diga y más bien lo niegue, Massa piensa ser y contaría con el visto bueno del Instituto Patria. Pero no es el único. Daniel Scioli tardó nada en proponerse, tras conocerse la decisión de Alberto Fernández. También se ilusiona Agustín Rossi. Y está Eduardo "Wado" de Pedro, como alternativa de La Cámpora. Máximo Kirchner insiste con Axel Kicillof, que no quiere saber nada con desistir de su candidatura a la reelección bonaerense.

M R Daniel Scioli foto twitter.jpg

También está Juan Grabois, primer autoproclamado precandidato para las PASO del FdT. Que esta semana fue contundente a la hora de desacreditar a candidatos propios. En la presentación de su libro "Los Peores", en Rosario, marcó su postura a los gritos: "Si va Massa de candidato a presidente; mi querido compañero Wado de Pedro candidato a vicepresidente; y me llama Cristina Kirchner y me dice: ‘Bajá la lista y te damos toda la lista de candidatos a diputados y senadores’, le digo: Cristina, íni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa! íNo hay forma, no hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto, no me lo vas a poder explicar!’".

Como sea, debería resolverse en internas, sobre las que el Presidente insistió en su mensaje del viernes; pero como suele suceder en el peronismo, están buscando la manera de armar una lista de unidad. Bastante internismo y controversias tiene el FdT como para enfrentar una interna encarnizada, dicen.

Para interna encarnizada, la del PRO en Juntos por el Cambio. En la principal oposición evalúan si la decisión anunciada por Alberto los beneficia, y creen lo contrario. Sobre todo si eso ordena al oficialismo, exponiendo más la agotadora interna que ha sumido a la marca JxC en una situación complicada: ha dejado de crecer, y más bien sucede lo contrario. Beneficiario de las complicaciones ajenas es Javier Milei, que no tiene problemas de internas, pues él es La Libertad Avanza. Y zafó el lunes de que se hablara de la performance pobre de sus candidatos en las elecciones del día anterior en Neuquén y Río Negro, porque en lugar de eso él se puso a opinar de la interna del PRO, defendiendo a Mauricio Macri e invitando a Patricia Bullrich a irse con él. Cierto es que el expresidente incomodó un poco a su espacio cuando especuló con un balotaje de Juntos por el Cambio con el líder libertario. Pero más molestó Elisa Carrió cuando el domingo salió a decir que Macri "se quiere ir con Milei". Desde el macrismo -y no solo desde allí- sugirieron que "habla por Larreta". Otros sugieren que lo que la líder de la Coalición Cívica hace es pelear de esa manera por lograr puestos en las listas: tiene 10 diputados y a 6 se les vence el mandato este 10 de diciembre. Mantiene una alianza táctica con Rodríguez Larreta, pero se ocupó en la semana de agradecerles al jefe de Gobierno porteño, a Patricia Bullrich y a Gerardo Morales por reafirmar y convalidar su pertenencia a JxC.

Javier Milei Javier Milei

Fueron días en los que Javier Milei tuvo otra vez relevancia a partir de su apuesta a la dolarización, una alternativa donde hay dos bibliotecas, pero la mayoría de los economistas la descartan de plano para un país como la Argentina, en la situación que está. Propensos a soluciones mágicas, esa propuesta prende en muchos votantes.

Pero así como la discreta elección de su espacio pasó casi desapercibida, también el anuncio de Alberto F. el viernes tapó una nueva y polémica idea del líder libertario: que la educación ya no sea obligatoria.

El líder libertario propone cosas para las cuales necesitaría mayorías parlamentarias que no tiene ni tendrá. Hoy su espacio es ínfimo: un bloque de 2, más una aliada. Si se diera una elección excepcional que lo pusiera en el balotaje, de tres tercios, como están sugiriendo los encuestadores, podría llegar a tener alrededor de 40 diputados. Le faltarían más de 80 para el quórum. Difícilmente logre tener algún senador y está claro que su espacio no tendrá gobernadores. Es la radiografía de un gobierno absolutamente débil.

Afecto a ofrecer magia, Milei sugiere que presionará al Congreso a través de consultas populares. En su artículo 40°, la Constitución habilita a que "el Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio". ¿Cuántas consultas debería convocar? Milei, además, no habla solo de impulsar leyes por esa vía, sino también derogar alguna, como la del aborto, para lo cual convocaría también a consulta popular, como sugirió este fin de semana.

La consulta popular es una herramienta constitucional cuya instrumentación figura en los artículos 39° y 40° de la Carta Magna y está reglamentada por la Ley 25.432, que establece que la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá ser aprobada por mayoría absoluta de ambas cámaras. Mayoría con la que una fuerza como la que eventualmente tendría Milei, no cuenta. Además, en caso de ser aprobada la propuesta en una consulta, después debe ser validada por ambas cámaras.

Más allá de estas disquisiciones hipotéticas, el inicio del calendario electoral, la semana pasada, dejó como dato saliente la derrota del MPN en Neuquén, por primera vez en 60 años. Si bien tuvo sus particularidades esa elección, como la de haberle dado la victoria a un referente de ese partido que se abrió del mismo, da pie a imaginar la posibilidad del cese de continuidad de administraciones que llevan décadas. Por ejemplo San Luis, Santa Cruz o La Matanza.