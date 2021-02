Entre los nombres que se destacaron en la nómina difundida "por pedido expreso de la ministra de Salud de la Nación, doctora Carla Vizzotti", figuran el ex secretario general de la Presidencia, Carlos Zanini, el ex intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, el ex diputado y sindicalista Lorenzo Pepe, y el empresario Florencio Aldrey Iglesias.

listado página 1 (1).png Vacunas: el listado difundido por el Ministerio de Salud

También se encuentran varios funcionarios, entre ellos los ministros Felipe Solá, Martín Guzmán y el desplazado Ginés González García, el embajador en Brasilia, Daniel Scioli, y el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos.

Entre los casos más curiosos, figura el nombre de Filomena Marta Burgo, más conocida como "la payasa Filomena", que participó de un anuncio del Ministerio de Salud.

listado página 2 (1).png Vacunas: el listado difundido por el Ministerio de Salud.

"Por pedido expreso de la Ministra de Salud de la Nación, Dra. Carla Vizzotti se requirió al Hospital Posadas y a las áreas involucradas de la cartera sanitaria nacional, el listado de personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud", indica la presentación del listado de 70 personas que recibieron la vacuna.

La propia Vizzotti, ministra de Salud desde este sábado, había adelantado que se daría a conocer la nómina pero al mismo tiempo rechazado que haya existido en la sede de la cartera sanitaria una suerte de "Vacunatorio VIP".

listado página 3 (1).png Vacunas: listado difundido por el Ministerio de Salud.

La situación cobró trascendencia pública luego de que este viernes el periodista Horacio Verbitsky dijera en una columna radial -y luego difundiera el audio en su cuenta de Twitter- que había recibido la vacuna en la sede del Ministerio luego de haberse contactado con González García.