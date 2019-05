Víctor Manzanares, el ex contador de los Kirchner, admitió que cometió delitos

Manzanares, que se presentó como arrepentido en la Megacausa de los cuadernos, manifestó al canal América 24 que comenzó a darse cuenta que Muñoz "era un como un barril sin fondo" por la cantidad de delitos que cometía.

ADEMÁS:

"Le pregunté a Daniel: '¿Para qué robar tanto si ya tenes el bronce por conducir los destinos de la patria?' El me respondió: 'No, no, acá nadie robó nada. Esto es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien. Una comisión que se le cobraba al pueblo por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa'", contó.

El ex contador sostuvo que se transformó en arrepentido porque se sintió "abandonado, ninguneado y desprotegido" por "la familia Kirchner como por la familia Muñoz" y porque su hijo de 16 años le pidió que diga lo que supiera para que lo dejen salir de la cárcel.

La situación le generó trastornos, al punto de desear suicidarse al ingerir pastillas: "Esa decisión tenía más que ver con llevarme los secretos a la tumba y no aceptar una condena en donde no soy culpable".